Bohuš Matuš (45) prehovoril o vzťahu s 16-ročnou: Prekvapivé slová speváka o tom, prečo nechce sex

Keď sa muzikálový spevák Bohuš Matuš (45) začal stýkať so školáčkou Luckou, spôsobil v Česku rozruch.

Pre množstvo negatívnych reakcií a náražok, že je pedofil, začal umelec hovoriť, že sa rozišli. Teraz pre Extra.cz vysvetlil, ako to s ich vzťahom je v skutočnosti. ,,My sme sa s Luckou naozaj len kamarátili, potom sme sa sa zblížili a teraz sme spolu. Istý čas som síce hovoril, že už spolu nechodíme, ale to bolo len preto, že sa jej vysmievali deti v škole a ja som nechcel, aby jej niekto ubližoval,“ vysvetlil Bohuš.

Ba čo viac, teší sa z toho, že vekovo nevyrovnaný vzťah požehnali Luckini rodičia. ,,S rodičmi nikdy nebol žiadny problém. Rodičia nám v ničom nebránili. Sú veľmi skvelí a majú ma radi. Maminka ma dokonca obdivuje ako speváka. Obaja navyše vedia, ako to v skutočnosti medzi nami je. Nie som typ, že by som im hneď prznil dcéru,“ vyjadril sa spevák.

Toho oslovil aj denník Blesk, pre ktorý Bohuš odhalil, či s Luckou pomýšľajú na rodinu. ,,Ona by dieťatko samozrejme chcela. Ja by som vo svojich skoro 50 rokoch mohol mať mnoho detí, ale zatiaľ som o ne tak nejak nestál,“ povedal s tým, že je mu jasné, že jeho priateľka je sama ešte dieťa a na zakladanie rodiny pripravená nie je.

Bohuš pritom poukazuje na uznávaného českého umelca, ktorý tiež spojil svoj život s neplnoletou. Spevák Waldemar Matuška spoznal svoju poslednú manželku Olgu, keď mala len 14 rokov. ,,Mali to dosť podobné. Dlho sa kamarátili a keď bola potom staršia, začal s ňou Waldíček chodiť,“ hovorí Matuš.

V rozhovore pre Expres.cz zase prezradil, že s Luckou ešte sex nemali a má aj potvrdenie, že je panna. ,,Kvôli tomu, že je so mnou, má obrovské problémy. Napríklad v škole. Pre prípad, že by to ohováranie zašlo priďaleko, dali sme si urobiť lekárske potvrdenie,“ vysvetlil Matuš. Na otázku, či mu ako dospelému mužovi nevadí byť bez sexu, odpovedal: ,,Som do nej zamilovaný, ale milujem ju ako Ježiš. Som veriaci. Ja toto mám trochu inak.“

Sex mu pritom nechýbal ani v minulom vzťahu. ,,S predchádzajúcou priateľkou Nikolkou som bol osem rokov. Z toho päť som s ňou nič nemal. Preto sme sa aj rozišli. Vždy mi hovorila, že keby som s ňou viac súložil, sme spolu doteraz. Ja na to moc nie som, asi to mám po babičke. Tá hovorievala, že to robievajú psy a mačky,“ povedal muzikálový spevák.