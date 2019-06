Primátor Nitry zvažuje vstup do veľkej politiky: Ktorá strana mu dala ponuku?

Primátor Nitry Marek Hattas zvažuje vstup do politiky na celoštátnej úrovni.

Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií uvažuje nad ponukou zo strany odchádzajúceho prezidenta Andreja Kisku, ktorý hľadá ľudí do svojej novej politickej strany. Primátor hovorí, že Nitra a ďalšie mestá potrebujú silnejší hlas vo veľkej politike a zároveň Slovensko potrebuje zmenu. „Áno, skutočne uvažujem o vstupe do politiky aj na národnej úrovni. Na stole mám jednu veľmi konkrétnu ponuku, ktorú však zatiaľ nechcem konkretizovať. Rozhodnem sa v priebehu budúceho týždňa,“ povedal Hattas pre agentúru SITA. Zároveň dodal, že ponuky z rôznych politických strán mal aj v minulosti a má ich aj dnes.

Ponuku vstúpiť do veľkej politiky zvažuje z dvoch dôvodov. „Po prvé, Nitra a všetky naše obce a mestá musia mať na celoštátnej úrovni silnejší hlas. Chcem, aby bol štát pre samosprávy lepším partnerom, tak, aby obyvatelia zbytočne nedoplácali na zlé a populistické rozhodnutia vlády a parlamentu,“ hovorí Hattas. Druhým dôvodom je zmena. Primátor je presvedčený, že spolu so svojím tímom je nositeľom zmeny v Nitre, no zmenou prechádza aj celá krajina. „Už dlhý čas bojujeme o budúcu podobu Slovenska, o to, v akom stave ho odovzdáme našim deťom. Chcem, aby to bolo fungujúce Slovensko, jasne proeurópske, tolerantné a vzdelané,“ uviedol Hattas, ktorý pred zvolením za primátora organizoval v Nitre protesty Za slušné Slovensko.