Tie pohyby budú hitom! Ženích pripravil originálny svadobný darček, sledujte, ako to rozbalil na parkete

Ako by to vyzeralo, keby sa žení tanečník a zábava by bola bez tanečného prekvapenia pre nevestu? Tento scenár u Slováka Nora nepripadal do úvahy.

Z kaderníčky slovenských celebrít bola rozprávková nevesta: Mladomanželom prišla zapriať aj známa herečka Úvod do manželstva ako sa patrí! Aj tu platí, že ak je jeden z páru povolaním tanečník, svadobná veselica nebude rozhodne žiadna nuda. Len čo odzneli svadobné zvony a oficiálna časť sa zmenila na oslavu manželstva, tanečník Noro prišiel s poriadne originálnym kúskom. Jeho tanečné číslo zdvihne zo stoličiek aj vás! Nadaný ženích pôsobí už 11 rokov v tanečnej skupine Phantoms Crew, preto si na svoj veľký deň pripravil pre hostí a manželku tanečnú choreografiu v spolupráci s deťmi z tanečnej školy N Dance Company.