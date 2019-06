Po dvoch týždňoch sa našiel: Robert Fico prišiel do centrály strany Smer

Predseda strany Smer-SD Robert Fico sa po dvoch týždňoch našiel.

V dopoludňajších hodinách prišiel do centrály strany na Súmračnej ulici v Bratislave. Informuje o tom portál Noviny.sk. "Krátko po desiatej prišiel Robert Fico do centrály strany. Vyšiel zo svojej dodávky a dnu vošiel zadných vchodom. Hovorca strany Ján Mažgút pritom televíziu JOJ v tom čase presviedčal, že nikto z vedenia v piatok do centrály strany nepríde," uvádza portál.

Denník Pravda priniesol 31. mája informáciu, že Robert Fico odcestoval do Izraela, kde vyhľadal lekársku pomoc. Hovorca Smeru-SD Ján Mažgút informáciu nepotvrdil.