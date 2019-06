Bolestivý rozvod hollywoodskych hviezd sa vyhrocuje: Brad dal Angeline ultimátum!

Bola to Angelina Jolie, kto sa pred takmer troma rokmi rozišiel s Bradom Pittom a podal žiadosť o rozvod.

On sám by sa snažil manželstvo zachrániť. Angelina mu ale šancu už nedala. Preto takmer o tri roky neskôr Brad nechápe, prečo robí s rozvodom také problémy. Ani dnes sa však nezdá, že by bolo majetkové vysporiadanie a definitívnu bodka za ich manželstvom v dohľade. Hollywoodsky fešák sa preto rozhodol požiadať o pomoc súd. Ak Angelina do jesene rozvod nepodpíše, bude platiť obrovské pokuty.

,,Bol neskutočne trpezlivý počas celého rozvodového procesu, hoci bol zatlačený až za hranice v mnohých ohľadoch. Ale už toho má naozaj dosť, a hoci je relatívne pokojný človek, už ho dotlačili príliš ďaleko. Má plné zuby toho, ako Angelina neustále odsúva ciele a celý rozvod zdržiava mesiac za mesiacom, bolestivo preťahuje celý proces, ktorý sa zdá byť pre Angelinu zrazu hrou. Brad tak dal svojmu tímu advokátov úlohu, aby hľadali pomoc u sudcu a ten stanovil Angeline termín, do ktorého musia rozvod vyriešiť, inak bude platiť vysoké pokuty," cituje zdroj blízky Bradovi denník The Sun.

Angeline od septembra 2016, kedy sa s Bradom rozišla, celý čas prudko klesá popularita. Jej prieťahy s rozvodom, a predovšetkým hádzanie polien Bradovi pod nohy pri snahe vídať sa s ich spoločnými potomkami,Hollywoodska herečka je dodnes oveľa menej obľúbená ako Brad.