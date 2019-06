Budúca prezidentka zakladá novú tradíciu: Čaputová predstavila špeciálny odborný poradný orgán

Budúca prezidentka SR Zuzana Čaputová na svojom facebookovom profile predstavila špeciálny odborný poradný orgán pre oblasť menšín, ktorý zakladá.

„Počas kampane som hovorila, že chcem byť prezidentkou všetkých ľudí - nielen Slovákov a Sloveniek, ale aj ľudí, ktorí sa cítia byť súčasťou národnostných či iných etnických menšín, ktoré sú rovnocennou súčasťou Slovenska. Chcem počúvať aj ich hlas. Preto zakladám novú tradíciu a rozhodla som sa prizvať k spolupráci aj zástupcov a zástupkyne národnostným menšín a odborníčku pre oblasť nových menšín a menšinových práv. S expertným poradným výborom sa budem pravidelne stretávať, načúvať ich názorom a postojom. Je pre mňa dôležité, aby som rozumela situácii, potrebám a problémom, ktorým čelia obyvatelia a obyvateľky národnostných aj nových menšín na Slovensku. Veľmi si vážim ochotu nižšie menovaných odborníkov a odborníčok byť súčasťou tohto neformálneho poradného výboru," vysvetlila svoje rozhodnutie na sociálnej sieti.

Maďarskú menšinu bude zastupovať Ilona Németh z Vysokej školy výtvarných umení a riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín Attila Simon. Riaditeľka Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove Anna Plišková a hovorca okrúhleho stola Rusínov Slovenska Peter Medviď budú budúcej hlave štátu radiť v oblasti rusínskej menšiny. Rómsku menšinu zastúpi vedúca Ústavu romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Jurina Rusnáková a Viktor Teru z Rómskeho vzdelávacieho fondu. Ostatné národnostné menšiny a nové menšiny bude reprezentovať riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová Kriglerová.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky pozitívne hodnotí toto rozhodnutie. Uviedol to na sociálnej sieti. "Už pri prvých menách, ktoré sme sa prostredníctvom médií dozvedeli, ako Ilona Németh či Attila Simon, si myslím, že je to dobrá voľba," uviedol. Bukovszky predpokladá, že budúci odborný tím určite rozšíri možnosť foriem participácie menšín v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. "Ako predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny by som uvítal aj zástupcov tohto tímu ako stále prizývaných členov," dodal splnomocnenec.

Nová prezidentka už predstavila aj niekoľko ľudí z jej tímu. Čaputovej bude v sociálnej oblasti radiť Zuzana Kusá, v oblasti práva a spravodlivosti Peter Kubina a Radovan Pala. V témach zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky Peter Bátor, v otázke európskej politiky sa bude radiť s Michalom Šimečkom a v komunikácii s Martinom Burgrom. Hovorcom prezidentky sa stane bývalý moderátor politických diskusií Martin Strižinec. Poradcami pre vnútornú politiku budú politický komentátor Marián Leško a Vladimír Talian. Témam občianskej spoločnosti a životného prostredia sa má venovať Juraj Rizman.

Nová prezidentka do funkcie nastúpi 15. júna.