Ako by dopadla nová strana Andreja Kisku vo voľbách? Prvý prieskum prináša odpoveď

Odkedy dosluhujúci prezident ohlásil vytvorenie vlastnej strany, vynárajú sa otázky o jeho podpore medzi občanmi. Koľko ľudí by ju volilo?

Agentúra AKO skúmala verejnú mienku pre Hospodárske noviny. Podľa výsledkov prieskumu by nový politický subjekt získal takmer 11 percent.

Voľby by opäť vyhrala strana Smer so ziskom takmer 19 percent hlasov. Nasledovala by koalícia PS/Spolu s 15,6 percentami. Tretie miesto by obsadila ĽSNS s takmer 14 percentami. Štvrtú priečku získala strana Andreja Kisku (10,8%). Za nimi by nasledovalo SaS (8,8%), KDH (8,1%) a SNS (6,4%).

Niektoré strany, ktoré sú dnes v parlamente by však mohli mať problémy sa doň opäť dostať. Reč je o hnutiach Sme rodina (6%) a OĽaNO (5,8%). Najhoršie by dopadla strana Most - Híd, ktorá v prieskume získala len 3,6 percenta.