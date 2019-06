Koláčik šťastia mu obrátil život naruby: Myslel si, že vyhral niekoľko tisíc, správna cifra mu vyrazila dych

Vnučka kúpila dedkovi koláčik šťastia vo vietnamskej reštaurácii. Vtedy ani netušila, ako mu tým zmení život.

Muž zo severnej Karolíny našiel v sušienke čísla, ktoré mu mali priniesť šťastie. Chopil sa šance a na účet mu napokon cinkla rozprávková suma. Reč je o Charlesovi W. Jacksonovi, ktorý v lotérii Powerball vyhral 344,6 milióna dolárov (viac ako 305 miliónov eur). Podľa portálu People, mu po odpočítaní daní príde o dosť chudobnejšia čiastka 158 miliónov dolárov (140 miliónov eur), ktorá je aj tak obrovská.

"Nikdy som nečakal, že vyhrám. Mal som šťastie," prezradil šesťdesiatšesťročný dôchodca počas tlačovky. Šťastlivec môže za parádnu sumičku ďakovať najmä svojej vnučke. Tá mu priniesla z vietnamskej reštaurácie koláčik šťastia, ktorý bol kľúčom k výhre. Charles na tiket totiž napísal rovnaké čísla, aké našiel v sušienke.

Po kontrole čísel vedel, že niečo vyhral, no do poslednej chvíle netušil, o akú sumu sa jedná. "Nevšimol som si poslednú číslicu na tikete. Myslel som, že som vyhral 50 000 dolárov, “spomína Charles. "Hráte, aby ste vyhrali, no aj tak to neočakávate. Stále tomu nemôžem uveriť," uzavrel.