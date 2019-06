Fanúšikovia v slzách: Náhla smrť člena Rock'n'rollovej siene slávy († 77)

Vo veku 77 rokov zomrel americký spevák Dr. John.

Naposledy vydýchol vo štvrtok v dôsledku infarktu. Zástupcovia zosnulého o tom informovali prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter. Jeho rodina sa poďakovala všetkým, "ktorí s ním zdieľali jeho výnimočnú hudobnú cestu" a zároveň požiadala o zachovanie súkromia. Čoskoro plánujú zverejniť informácie o poslednej rozlúčke. Na smutnú správu už reagovali napríklad aj Debbie Harry z kapely Blondie či niekdajší bubeník The Beatles Ringo Starr.

God bless Dr. John peace and love to all his family I love the doctor peace and love í ½í¸ŽâœŒï¸í ¼í¼Ÿâ¤ï¸í ¼í¾¶í ¼í¾µâ˜¯ï¸â˜®ï¸ pic.twitter.com/ljFWmMp9V9 — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 6. júna 2019

Malcolm John Rebennack, známy ako Dr. John, sa narodil 20. novembra 1941 v New Orleans. Na hudobnej scéne sa pohyboval od 50. rokov minulého storočia. V roku 1968 vydal debutový album Gris-Gris, po ktorom nasledovalo množstvo ďalších nahrávok. Jeho zrejme najväčším hitom je skladba Right Place, Wrong Time zo šiestej štúdiovky In the Right Place (1973). Muzikant, ktorý bojoval so závislosťou od heroínu, je známy aj vďaka pestrým kostýmom. Podarilo sa mu získať šesť cien Grammy a v roku 2011 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.