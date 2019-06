Muž bez hanby zverejnil fotografie z Islandu, ľudia sú zhnusení: Ako to mohol urobiť?!

Instagramový influencer zverejnil zábery z Islandu, ľudia teraz žiadajú, aby ho z krajiny vykázali.

Ruský filmový režisér a fotograf Alexander Tikhomirov zverejnil fotografiu svojho prenajatého auta, ktoré sa zaseklo v násype hliny, keď jazdil mimo cesty pri sopečnom jazere Mývatn na severnom Islande. Zachrániť ho prišla polícia, zobrali ho však na výsluch na miestnu stanicu a pokutovali za jazdu mimo cesty. Tá je totižto na Islande nezákonná, pretože poškodzuje krehkú zem a vegetáciu.

"Gratulujem, dnes som dostal veľkú pokutu," napísal pod fotku. Možno čakal, že jeho fanúšikovia ho budú ľutovať, stal sa však pravý opak.

„V čase, keď sme vyhlásili klimatickú krízu a máme menej ako 12 rokov na to, aby sme zachránili planétu, tu ničíte krásnu časť sveta pre fotografiu na Instagram,“ napísal jeden nahnevaný fanúšik.

"Je to neuveriteľne neúctivé, potom, čo ste dostali pokutu za zakázanú off-road jazdu, pózujete pri aute. To je skutočná hanba," dodal ďalší. "Čo to má, do pekla, znamenať. Je nezákonné jazdiť off-road na Islande,“ dodal iný používateľ Instagramu.

Niektorí používatelia vyzvali, aby bol Tikhomirov vykázaný z Islandu a povedali, že už viac nie je v krajine vítaný.