Otvorenie nového e-shopu rozdelilo slovenské celebrity: Kto sa zapredal? Ostré slová Vinczeovej a Heribanovej

Svet doslova zahlcujú tony lacného oblečenia, ktoré neustále chrlí odevný priemysel.

Alarmujúce znečistenie vody v Číne, ktorá je najväčším producentom odevov, či hrozné pracovné podmienky ľudí prinútili viaceré celebrity dať stopku nákupnej horúčke. Ako sa zdá, ekologické správanie, ktorým sa snažia prezentovať niektoré známe tváre zo Slovenska, nekorešponduje príliš s realitou.

Fotogaléria 20 fotiek v galérii

Viaceré z nich totiž neváhali propagovať novootvorený e-shop, za čo si od svojich kolegov vyslúžili poriadnu kritiku. Ako nám odevný priemysel ničí životné prostredie a čo môžeme pre zlepšenie situácie urobiť aj my? Podľa Svetovej obchodnej banky až 20 % priemyselného znečistenia vody v Číne pochádza z farbenia alebo úpravy textilu. Prieskum hovorí, že vo vode sa nachádza približne 72 toxických chemikálií, z nich 30 nemožno z vody odstrániť vôbec.

Textilný priemysel je druhým najväčším znečisťovateľom životného prostredia. „Predpokladá sa, že z vyrobeného oblečenia sa predá len 30 percent,“ vysvetlila Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky s tým, že problémom je najmä to, že len zlomok oblečenie sa recykluje. „U nás sa posiela do second handov, alebo sa likviduje v spaľovni, alebo na skládke. Mohlo by sa aj recyklovať, ale na Slovensku sa recykluje len asi 10 percent textilu,“ uzavrela Maleš a dodala, že dobrým príkladom by nám mohlo byť Francúzsko, kde sa nepredané oblečenie musí dávať na charitu.

Rozhádané celebrity

Na Slovensku sa ekologickým spôsobom života prezentuje množstvo celebrít. Mnohé známe tváre napríklad vymenili plastové tašky za textilné a dokonca dali zbohom bezbrehému nakupovaniu oblečenia. V podobnom duchu sa na sociálnej sieti pred tromi dňami vyjadrila aj redaktorka Markízy Veronika Cifrová Ostrihoňová. „Budem mesiac nosiť iba 12 kúskov z môjho šatníka. A nebudem nezmyselne nakupovať,“ napísala manželka známeho moderátora Sajfu.

Tieto slová jej však nebránili pred pár dňami sa zúčastniť na otvorení nového e-shopu s oblečením, kde pred reklamnými banermi pózovali aj Andrea Verešová, Rytmus či Dominika Cibulková. V kuloároch sa hovorí, že mnohí si nechali za propagovanie značky poriadne zaplatiť. „Peniaze sa zrejme odmietajú ťažko a ako sa ukázalo, skoro každý má svoju cenu,“ napísala na margo kolegov Babsy Heribanová.

Veronika Cifrová Ostrihoňová (30), moderátorka Otvoriť galériu Veronika Cifrová Ostrihoňová Zdroj: Tibor Géci

- S manželom sa k tomuto nebudeme vyjadrovať.

Zuzana Vačková (50), herečka Otvoriť galériu Zuzana Vačková Zdroj: Tibor Géci

- Je to na každého vlastnom zvážení, či potrebuje oblečenie alebo nie. A či si ho kupuje v kamennom obchode alebo na internete. Ja si myslím, že to, že som to podporila svojou prítomnosťou, neznamená, že tým znečisťujem planétu.

Mirka Luberdová (34), modelka Otvoriť galériu Mirka Luberdová Zdroj: Tibor Géci

- Snažím sa žiť ekologickejšie, ale v rámci svojich možností a vedomostí a v rámci toho, čo riešim a nedá sa to naraz. Je pravda, že využívam e-shopy veľa rokov a nemala som čas chodiť do obchodov, a neprišlo mi na tom nič zlé. Určite máte pravdu, a keď si celý svet povie, poďme žiť ekologicky, tak budem prvá, ktorá začne dodržiavať stanovené pravidlá.

Martin Šmahel (36), fitnes tréner a moderátor Otvoriť galériu Martin Šmahel Zdroj: Tibor Géci

- Nemám informácie, ako je na tom svet so znečisťovaním odevmi. Ale ak ľudia budú kupovať a budú vyhadzovať a bude toho stále viac a viac, tak z toho vzniká odpad a nie z toho, že nejaký internetový obchod predáva oblečenie. Ak sa nebudeme správať k oblečeniu tak, že kúpime radšej kvalitné veci, aby sme nemuseli potom kupovať každú sezónu nové, tak obchodov bude vznikať aj tisíc ročne.

Miriam Kalisová (33), moderátorka

Otvoriť galériu Moderátorka Miriam Kalisová Zdroj: gt

- Každý jeden človek by mal zvážiť, koľko oblečenia si kúpi, ako dlho ho bude využívať a čo s oblečením urobí, ak ho už nepotrebuje. Ja moje už nepotrebné oblečenie posúvam na charitu. Osobne nemám problém si tú istú vec obliecť na spoločenské podujatie aj viackrát. Práve preto som aj na tento event prišla sčasti oblečená tak ako minulý rok na DOD v Markíze. Pretože kúpiť si niečo, čo si dám na seba len raz, lebo už ma v tom „videli“, nie je môj štýl a verím, že nás je s týmto presvedčením viac.

Babsy Heribanová (28), PR špecialistka Otvoriť galériu Babsy Heribanová Zdroj: Tibor Géci

- Na akcii som sa neobjavila, pretože by som nerada podporila len další nový e-shop, ktorý ignoruje celosvetovú tému textilného odpadu a udržateľnosti v módnom priemysle. Nebudem hodnotiť účasť hostí, pretože mi to neprináleží. Myslím si, že niektorí influenceri majú veľkú silu ovplyvňovať mladých ľudí a mali by rozmýšľať aj nad tým, aký dopad môže mať spolupráca s istými značkami.

Adela Vinczeová (38), moderátorka Otvoriť galériu Adela Vinczeová Zdroj: anc

- Každý má slobodu sa spájať, s čím chce. Neviem ani, či som bola na akciu pozvaná, ale aj keby som bola, asi by som nešla, lebo podobné podujatia nie sú úplne v mojom záujme.

Zdenka Záhumenská (33), manželka šéfkuchára Martina Záhumenského

Otvoriť galériu Martin a Zdenka Zdroj: Instagram/martinzahumensky

- Bravo About You. Marketingové nástroje máte zmáknuté a presne

poznáte svojho klienta. Za (veľmi) veľa peňazí, (veľmi) málo muziky.

Celý cirkus okolo About You je smiešny. A naše ovečky „celebrity“ sa

tam všetky dali nahnať a fotia sa s cukrovou vatou a 100% úprimnými úsmevmi. A vtedy príde moment, kedy si klikneš, za akú dobrú vec sa takto spojili... a to praobyčajný e-shop s handrami.

ZHRABNÚŤ MOHLI DESAŤTISÍCE

Simona Bubánová, marketingová expertka

Známe tváre nerobili reklamu pre nový e-shop určite zadarmo. „Odmeňovanie pri takýchto veciach je individuálne. Niekto za to mal len tričko, ale v prípade celebrít, ktoré propagovali takýto projekt, značku svojou tvárou, môžeme hovoriť aj o desaťtisícoch eur.“