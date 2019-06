Kuciakov kat tvrdí, že za vraždou novinára stál neznámy Rus: Čo povedal Marček o objednávateľovi?

Miroslav Marček, ktorý sa v apríli priznal k vražde novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27), pred vyšetrovateľom vypovedal, že sa od sprostredkovateľa Zoltána Andruskóa dozvedel, že si mal popravu objednať nejaký Rus.

Andruskó, ktorý ako prvý z obvinených začal spolupracovať s políciou, mal už skôr vypovedať, že za objednávkou stojí Marián Kočner. Ako sa prejaví rozpor vyplývajúci z najnovšej Marčekovej výpovede na vyšetrovaní?

Miroslav Marček, ktorý sa priznal k zastreleniu mladého páru v rodinnom dome vo Veľkej Mači vo februári minulého roka, mal policajtom priblížiť, čo vedel pred vraždou o Kuciakovi. Podľa informácií televízie JOJ Marček do vyšetrovacej zápisnice uviedol, že vedel iba to, že Kuciak pracuje ako žurnalista a jeho smrť si objednal bližšie nekonkretizovaný Rus, ktorému prekážali jeho investigatívne články.

O obete vraždy sa vraj bližšie nezaujímal a údajne spolu so svojím komplicom a bratrancom Tomášom Szabóom pracovali len s materiálom, ktorý dostali od sprostredkovateľa Andruskóa. Z výpovede Marčeka vyplýva, že ako bývalý vojak pristupoval k poprave Kuciaka ako žoldnier a príliš sa nevypytoval. „Vedel, že sa volá Kuciak, ale Andruskó mi povedal, že to nie je jeho pravé meno. Preto som si to meno nevyhľadal,“ povedal vo výpovedi Marček.

Výpoveď nevylučuje Kočnera

Podľa advokáta rodiny Kuciakovcov Daniela Lipšica je výpoveď vytrhnutá, z kontextu a údajný vrah Kuciaka toho mal pred kriminalistami povedať oveľa viac. „Oni nevedeli, samozrejme, z vlastnej inciatívy, aká je objednávka. Skôr sa mi zdá, že Andruskó mal tendenciu im neprezradiť identitu objednávateľa,“ vysvetlil Lipšic s tým, že Marčekova výpoveď nevylučuje stopy smerujúce ku Kočnerovi ako k objednávateľovi popravy.

„Marček vypovedal, že dôvodom tej vraždy je skutočnosť, že Ján Kuciak je novinár a že píše veci, ktoré sa objednávateľovi nepáčia. Táto vec, ktorú Marček vypovedal – aj keď s malým čriepkom – potvrdzuje tú objednávku zo strany Mariána Kočnera. Pretože je jasné, že Ján Kuciak nepísal o žiadnom Rusovi,“ dodal Lipšic.

Podľa právneho zástupcu Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu Marčekova výpoveď nezmenila zásadnejšie dôkaznú situáciu vo vyšetrovaní. „Ja si nemyslím, že to je nejaký zásadný zvrat vo vyšetrovaní a hodnotiť ich komunikáciu, ktorá sa mala udiať pred spáchaním trestnej činnosti, je ešte skoro,“ skonštatoval.