Zničení rodičia pochovali bábätko, o mesiac sa dozvedeli to najhoršie: Šokujúce priznanie nemocnice!

Rodina z najsevernejšieho kanadského teritória Nunavutu tvrdí, že po smrti svojho dieťaťa dostali od nemocnice vo Winnipegu nesprávne telo.

Alice Kinak a jej partner Tony Alagalak prišli do zdravotného strediska v v meste Arviat, pretože Alice, ktorá bola v ôsmom mesiaci tehotenstva, sa cítila zle. Malé zdravotné stredisko v komunite s počtom obyvateľov okolo dvoch tisíc však nebolo vybavené na to, aby im pomohlo.

"Potom sa všetko len zhoršilo," povedal Tony pre portál cbc.ca. "Náš syn nemal byť kým vyšetrený, nikto z personálu nezažil pôrod a najhoršie bolo, že sme museli čakať, kým príde lietadlo," dodal.

Povedal, že čakali viac ako štyri hodiny, kým lietadlo dorazilo, a potom trvalo ďalšie tri hodiny, kým pristáli vo Winnipegu, kde bola Alice odvezená do nemocnice St. Boniface. Chlapček nakoniec zomrel v nemocnici za nejasných okolností. Nešťastná matka sa tak vrátila do Arviata bez svojho synčeka. Nemocnica poslala detské telo do mesta neskôr. "Bolo to naše dieťa, povedali, že to bolo naše dieťa, ktoré prišlo. Tak sme ho tu pochovali spolu s rodinou," povedal Tony.

O mesiac neskôr prišli do mestečka zástupcovia nemocnice a rodina bola pozvaná naspäť do zdravotného strediska. Netušili, o čo ide. "Povedali, že urobili chybu a priniesli im zlé telo," povedala Tonyho matka Hattie Alagalak pre CBC. "Môj bože, to je taká obrovská chyba. Povedali, že sa chystajú vykopať telíčko z hrobu a vezmú si ho späť do Winnipegu."

Nemocnica podľa CBC nechcela komentovať, ako sa táto chyba udiala, alebo komu patrilo telo. V e-maile pre médiá nemocnica uviedla, že komunikácia bude prebiehať len výhradne s rodinami.