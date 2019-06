Po škandále so Skripaľom chce začať odznova: Obráťme list! odkázal Putin Británii, tá ho obratom zrušila

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok povedal, že Londýn s Moskvou by mali "obrátiť list" vo vzájomných vzťahoch napätých v dôsledku útoku na bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju, ktorých otrávili vlani v marci v anglickom meste Salisbury.

"Je potrebné konečne obrátiť tento list - spojený so špiónmi a pokusmi o atentát," povedal Putin podľa agentúry AFP na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre (SPIEF).

"Globálne otázky súvisiace s národnými záujmami v ekonomickej i sociálnej sfére a globálna bezpečnosť sú dôležitejšie než hry bezpečnostných služieb," uviedol ďalej a dodal, že Skripaľ nebol "ruským špiónom". "My sme vás nešpehovali... Bol to váš agent, nie náš. To znamená, že vy ste nás špehovali," dodal.

Putin na fóre vyjadril tiež nádej, že vzťahy Moskvy s Londýnom by sa mohli zlepšiť po nástupe nového britského premiéra, ktorý v úrade už čoskoro vystrieda odchádzajúcu Theresu Mayovú. Nový britský líder by podľa neho mal myslieť na britské spoločnosti pôsobiace v Rusku. "Veľmi by som chcel, aby osoba, ktorá sa stane šéfom (britskej) vlády, vzala do úvahy záujmy asi 600 britských spoločností pôsobiacich v Rusku," povedal.

Na Putinove slová o potrebnej náprave vo vzájomných vzťahoch zakrátko reagoval aj samotný Londýn. "Iný vzťah môžeme mať len vtedy, ak Moskva zmení svoje správanie," uviedla hovorkyňa Theresy Mayovej a poznamenala, že otrava Skripaľa bola "opovrhnutiahodným činom".

"Dali sme jasne najavo, že model agresie a destabilizujúceho správania Ruska podkopáva jeho tvrdenie, že je zodpovedným medzinárodným partnerom," uviedla hovorkyňa. "S Ruskom budeme naďalej rokovať v otázkach medzinárodnej bezpečnosť, keďže tá je v záujme Spojeného kráľovstva," dodala.

Skripaľa v minulosti v Rusku usvedčili zo špionáže pre Britániu, avšak v roku 2010 ho v rámci výmeny agentov prepustili na slobodu. Následne sa usadil práve v anglickom meste Salisbury.

Diplomatické vzťahy medzi Ruskom a Britániou sa po jeho vlaňajšom otrávení dostali na najnižšiu úroveň za uplynulé desaťročia. Londýn po otrave vyhlásil, že voči Skripaľovcom bola použitá vojenská nervovoparalytická látka novičok vyrobená v Rusku a pokus o vraždu "takmer určite" schválil Kremeľ. Rusko svoju účasť na útoku v Salisbury odmieta.