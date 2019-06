Lindsay Lohan na svojej najerotickejšej fotke: Fanúšikov dráždi IBA v lodičkách

Herečka Lindsay Lohan (32) spôsobila poriadny rozruch svojou nahou fotografiou.

Zabudnite však na ryšavku! Hollywoodska hviezda Lindsey pripomenula 8 rokov starú fotografiu z fotenia pre Playboy, kde si nasadila blonďavú parochňu a zhodila zo seba všetko, okrem lodičiek na vysokom podpätku. Jej fanúšikovia na sociálnej sieti si nemohli nevšimnúť obrovskú podobu s hollywoodskou ikonou.

"Vyzeráš ako Marilyn Monroe," píše jeden z nich pod fotografiu. "Bola by si úžasná Marilyn Monroe," dodáva ďalší. Nie všetci sú však z vyzývavej fotografie nadšení. "Som taký unavený z Holywoodu a nahoty, my potrebujeme talentované vzory a nie hlúposti. Keby som chcel vidieť niekoho nahého, vygooglim si to," poriadne naložil Lindsey jeden z komentujúcich.

Lindsey po svojich divokých aférkach začala nový život v Dubaji, kde žije od roku 2015 a ktorý jej poskytol pokoj, ktorý zúfalo potrebovala. Platia tu prísne zákony, nulová tolerancia voči drogám a je tam príliš horúco na fajčenie cigariet. Mesto v Spojených arabských emirátoch opisuje podľa FoxNews ako zdravotne uvedomelé miesto, ktoré podporuje pozitivitu. "Nie je to ako New York, mesto, ktoré nikdy nespí,“ dodáva Lindsey.