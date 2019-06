Jágr stále nemá dosť: V novej sezóne môže dokonca hrať za dva kluby naraz

Potiahne to až do päťdesiatky? Jaromír Jágr sa stále nechystá zavesiť korčule na klinec. Práve naopak, v budúcej sezóne sa toho možno odohrá ešte viac.

Jágr (47) odohral poslednú sezónu v Kladne, ktoré sa aj vďaka českej hokejovej legende prebojovalo až do českej extraligy.

Momentálne Kladno vytvára spoluprácu s prvoligovým Slovanom Ústím. Podľa vyjadrení z oboch strán by mohli dôjsť aj k presúvaniu hráčov medzi jednotlivými tímami.

To by znamenalo, že sám Jágr môže nastupovať za dva tímy súčasne. Samotný hráč to vôbec neodmieta: ,,Je to veľmi pravdepodobné. Možnosť tam určite je a verím, že nielen ja, ale všetci naši hráči si môžu v istom momente zahrať za Ústí. A naopak," povedal Jágr.