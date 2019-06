Dočká sa Lucka ospravedlnenia za škandalózne prijímanie? Kňaz sa schováva pred županom

Žiadne ospravedlnenie ani náznak ľútosti. Prípad rómskeho dievčatka Lucky (11), ktoré nemalo sedieť v lavici s ostatnými deťmi počas prvého svätého príjimania, naberá na obrátkach.

Rodičia detí stále tvrdia, že s akoukoľvek diskrimináciou nemajú nič spoločné. Obhajujú sa dokonca až tak, že ako na vinníka ukazujú na dekana trnavskej farnosti Stanislava Vojtka. S ním sa márne snaží skontaktovať župan Jozef Viskupič, aby celú záležitosť slušne a najmä kresťansky uzavreli.

Lucka môže oprávnene spomínať svoje prvé sväté prijímanie ako na deň, keď sa cítila ponížene a potupená. Lucka mala ako jediné dievčatko v bielych šatách sedieť v lavici s katechétkou. Dôvod mal byť ten, že nenavštevovala prípravu. To, že bude sedieť vzadu, mali údajne rozhodnúť rodičia. Na základe ich rozhodnutia mal dekan trnavskej farnosti nariadiť, že Lucka bude sedieť vzadu. Po tomto všetkom zasiahol vďaka Novému Času trnavský župan Jozef Viskupič, ktorý vyhlásil, že ak Lucka nebude sedieť s ostatnými deťmi, sám si ju zoberie na kolená.

Celý prípad už intenzívne rieši NAKA. Matka Lucky podala na tri osoby trestné oznámenie za diskrimináciu. Rodičia zvyšných detí sa okamžite ohradili a aj oni chcú celý prípad riešiť s políciou. Jeden z rodičov dokonca napísal matke, že nikto z nich nikdy nepovedal, aby jej dieťa sedelo vzadu. „Ja mám ku všetkému dôkazy, už sú štyri verzie, ako to celé malo byť. Ja však ešte raz opakujem, že z rodičov to nebol nik, kto mal povedať, že dieťa bude v kostole sedieť samo,“ uviedol rodič Marián Praženka.

Celý prípad nedá spávať ani trnavskému županovi, ktorý by rád zorganizoval stretnutie rodičov spolu s dekanom a celú záležitosť konečne uzavrel. „Už niekoľko dní sa intenzívne snažím spojiť s dekanom, aby sme nejako dali do poriadku celý prípad a rodine sa minimálne ospravedlnili. Dekan sa mi však statočne schováva, takže zrejme ho budem musieť len čakať pred farou,“ povedal Jozef Viskupič s tým, že chce jednoznačne vedieť, kto z rodičov povedal, že dieťa nebude sedieť s ostatnými. „Verím, že sa nám podarí stretnúť sa, aby sme si to na rovinu vydiskutovali. Myslím, že to hraničilo s diskrimináciou minimálne v štádiu pokusu, keďže sme tomu zabránili,“ dodal župan.