Na oslavách vylodenia svieti medzi najmocnejšími ľuďmi sveta Raši: Experti a opozícia hovoria o blamáži

Ocitol sa medzi svetovou smotánkou! Po tom, ako premiér Peter Pellegrini uprednostnil pred oslavami dňa vylodenia v Normandii cestu do Ruska na Petrohradské ekonomické fórum, padla voľba na Richarda Rašiho.

Voľba nášho vyslanca na dôležitú akciu sa nepozdáva zahraničnopolitickým analytikom ani opozícii. Tvrdia, že Slovensko neposlalo na oslavy Dňa D adekvátneho zástupcu. Na akciu, ktorej sa zúčastnila anglická kráľovná, premiéri i prezidenti Trump (USA) či Macron (Francúzsko) mala naša krajina reprezentanta v podobe podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.



„Považujem za vážnu chybu, že sa premiér s prezidentom nedohodli na účasti jedného z nich na 75. výročí tejto mimoriadnej udalosti. Zúčastňujú sa jej svetoví lídri a naši spojenci. Účasť podpredsedu vlády Rašiho na takejto významnej udalosti, najmä pri porovnaní s ostatnými účastníkmi, je nedostatočná a nezostane nepovšimnutá,“ konštatuje bývalý šéf slovenskej diplomacie Pavol Demeš. Aj Raši si uvedomuje, že ide o veľkú česť: "V živote politika sa takáto udalosť podarí možno raz za život."

Prestrelka s Kiskom

Pellegrini najprv tvrdil, že pozvánku na oslavy dostal aj Kiska. Kancelária prezidenta to vyvrátila s tým, že jedinú pozvánku pre Slovensko dostal Pellegrini. Premiér sa neskôr poopravil, no stále tvrdí, že pozvánka do Ruska prišla prvá. „Pozvánka bola doručená na Úrad vlády. Vzhľadom na to, že prišla až po tom, ako Úrad vlády potvrdil návštevu predsedu vlády SR v Moskve, Úrad vlády následne preveroval v Kancelárii prezidenta možnosť, či by mohol Slovensko zastupovať na tomto podujatí prezident. Odpoveď bola negatívna. Na základe tejto odpovede bol návštevou poverený vicepremiér Richard Raši,“ dodala Pellegriniho hovorkyňa Macíková.

Hlava štátu to odmieta. „Pozvánku som nedostal, priamo premiér ma nikdy neoslovil, aby som ho zastúpil, hoci sme sa viackrát stretli. Verejne som dávno vyhlásil, že mojou poslednou zahraničnou cestou bude minulotýždňová návšteva Českej republiky. Slovenský prezident vždy začína a končí v Česku,“ vysvetlil pre Nový Čas Kiska.

Aj samotný slovenský vyslanec na akcii Richard Raši si dobre uvedomuje, o akú jedinečnú udalosť išlo a sám priznáva, že podobná šanca sa politikovi môže naskytnúť iba raz za život. "Bola to pre mňa veľká česť. V živote politika sa takáto udalosť podarí možno raz za život. Všetci zúčastnení svetoví lídri boli milí a priateľskí. Najväčšiu charizmu vyžarovala kráľovná Alžbeta, bolo cítiť obrovský rešpekt nej... Bola to akcia svetovej úrovne, ktorá sa pravdepodobne dlhšie nezopakuje," povedal Raši pre Nový Čas.

Kto so svetových lídrov ho príjemne prekvapil a o čom sa s nim Raši zhováral? Celé vyjadrenie podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu nájdete vo videu:

Deň D

- bol najdôležitejším dňom operácie Overlord, čo je krycí názov vylodenia spojeneckých síl v Nemeckom okupovanej francúzskej Normandii, 6. júna 1944. Ide o jednu z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny. Všestranného útoku sa zúčastnilo aj približne 350 Slovákov, ktorí v tom čase pilotovali v Kráľovskom letectve britských ozbrojených síl.