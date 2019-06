Povodeň, akú v Tužinej nezažili 40 rokov: Autentické video zachytáva hrozivú skazu, ľudia sa báli o svoje životy

Povodeň, aká tu dávno nebola. Dedina Tužina (okr. Prievidza) sa spamätáva zo škôd, ktoré tu narobil miestny potok Tužinka.

Ten sa po búrke vylial z brehov a valil sa cez cestu ľuďom do domov. V obci zatopilo pivnice, záhrady, kultúrny dom aj hospodárske budovy. Miestni hovoria, že takúto skazu nezažili štyri desiatky rokov.

Potok sa vylial z koryta v stredu okolo 17-tej hodiny popoludní a spôsobil škody viacerým rodinám, voda sa dostala aj do objektov obce. Viacerí občania nie sú ani proti škodám poistení a majú hlavy v smútku, z čoho škody zaplatia. Dôchodkyňa Ľudmila (74) sa pri pohľade na ničivú vodu, ktorá brala v dedine, čo jej prišlo do cesty, bála nielen o majetky, ale i o život. „Dívala som sa z okna, ako sa mi valí cez záhradu bahnivá voda. Potok sa vylial a zničil mi tohtoročnú úrodu, pozerala som sa na to a nemohla som robiť vôbec nič,“ plače nešťastná žena.

Býva rovno pri potoku a voda z neho sa valila obrovskou rýchlosťou priamo na jej dom. „Takúto povodeň si nepamätám 40 rokov. A žeby sa vylial potok rovno na dom, to sa ešte nestalo. Hasiči mi odčerpávali vodu a vo vedrách vynášali bahno von. Som už vdova, strašne som sa bála, bola som doma sama, keď sa ten potok vylial,“ utiera si slzy.

Podobne ako ju, vytopilo v dedine aj inú vdovu, ktorej voda zaliala pivnicu. Škody utrpela aj mladá rodina, ktorá si v dedine len stavia dom. V novostavbe ešte ani nebývajú a už musia riešiť škody z povodne. „Neviem, ako to tu budeme riešiť, je krásne bývať pri potoku, ale z tohto máme strach,“ povedala Natália, ktorá novostavbu stavia spolu s mužom.

Starosta obce Miroslav Dzina (50) vyhlásil 3. stupeň povodňovej aktivity. „Máme toľko práce, že sme ešte nestihli spočítať škody. Prehlbujeme korytá, odstraňujeme nánosy dreva a blata z brehov, odčerpávame vodu a bahno z pivníc,“ dodáva. Následky povodne odstraňovali aj profesionálni i dobrovoľní hasiči.