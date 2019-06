Stredoškoláčke Sáre sa lepí smola na päty: Zrušili mi jasle, teraz chcú aj školu

Čo budú robiť? Rodičia aj študenti v Prešove sa boja, že prídu o vzdelanie, ktoré si vybrali ako prípravu do budúcnosti.

Prešovský samosprávny kraj chce totiž reorganizovať stredné školstvo a rodičia žiakov Obchodnej akadémie majú strach, že za obeť môže padnúť i táto škola. Prváčke Sáre (16) dokonca hrozí, že sa jej niečo podobné udeje už druhýkrát v živote.

Sára pred 15 rokmi navštevovala detské jasle v Prešove, ktoré zrušili. Na situáciu v marci 2004 upozornil i Nový Čas. História sa teraz po vyše 15 rokoch opakuje. Sympatická mladá slečna Sára (16) dnes študuje na Obchodnej akadémii v Prešove. Zhrození rodičia sa však dozvedeli o zámere Prešovského samosprávneho kraja (PSK) reorganizovať stredné školstvo a majú strach, že obeťou sa stane aj akadémia so 74-ročnou tradíciou.

PSK zatiaľ konkrétne plány nezverejnil. Hovorí sa o tom, že ju buď majú presunúť na miesto, kde sídli Stredná odborná škola podnikania, alebo dokonca s touto školou zlúčiť, čím by stratila doterajší kredit. „Pred rokom som sa rozhodla, že budem študovať na Obchodnej akadémii. Zrušili mi jasle, kam som chodila a teraz chcú zrušiť aj akadémiu. Nepáči sa to mne, ani mojim spolužiakom. Naši rodičia zorganizovali petíciu proti tomuto zámeru. My študenti ju podporujeme a zbierame aj podpisy,” povedala sklamaná Sára. „Moja dcéra doštuduje takú školu, do akej nastúpila. Urobím pre to všetko,” uzavrela Sárina mama Marta, ktorá tak podobnú patáliu spolu s milovanou dcérkou musí riešiť už po druhý raz.

Rozhodnú poslanci

Hovorkyňa PSK Lea Heilová uviedla, že racionalizácia siete stredných škôl v pôsobnosti PSK bude témou zasadnutia zastupiteľstva 17. júla. „Poslanci sa budú zaoberať komplexným návrhom zmien. Návrh zatiaľ nie je konečný, jeho podobu môžu poslanci zmeniť. V tejto chvíli je preto predčasné hovoriť, či bude návrh optimalizácie siete škôl PSK v tejto podobe akceptovaný. Kompletný návrh zverejníme v najbližších dňoch na našom webovom sídle,” dodala.