Nie je všetko EKO, čo tak vyzerá: 7 šokujúcich právd o zmene klímy

O zmenách klímy počúvame čím ďalej, tým viac. A má to svoje opodstatnenie, pretože už aj sami vidíme, že tieto zmeny naozaj prebiehajú a bude to horšie a horšie.

Tohtoročný upršaný máj je jedným z dôsledkov týchto zmien a rozhodne sme ho neprehliadli. Každý uvedomelý obyvateľ planéty sa snaží správať ekologicky a využíva možnosti, ktoré mu k tomu moderná doba ponúka. No pozor, nič nie je čierno - biele a nie všetko, čo sa tvári ekologicky, naozaj ekologické je. Denník Bild prezradil prekvapujúce fakty, ktoré by sme mali poznať.

1. Ľadové medvede - obete klímy

Zmenšovaním morského ľadu v dôsledku otepľovania zemského povrchu sú dve tretiny populácie ľadových medveďov v ohrození. Na Arktíde žije okolo 30 000 medveďov. Je nespochybniteľné, že ľudia spôsobujú nadmernú produkciu skleníkových plynov do atmosféry, a tým sa urýchľuje otepľovanie severného pólu. Otázne ale je, či sú to jediné príčiny, alebo sa na topení ľadu podieľajú aj prírodné faktory ako teplé prúdy vody z Pacifiku.

2. Železnice nejazdia (len) ekologicky

100 % ekologickej energie - to sľubujú nemecké železnice od roku 2018. Každý diaľkový osobný vlak jazdí na ekologický pohon. Faktom ale je, že len 57 % pochádza z obnoviteľných energií. 18 % pochádza z uhlia, 9 % z jadrovej energie. A takto to zostane ešte veľmi dlho.

3. Vratné poháre na kávu sa oplatia len pre tých, čo ju pijú často

Kto pije kávu z pohárov ,,To go", nerobí pre životné prostredia veľa. Až keď sa pohár použije 500 - 3 000x, neutralizujú sa dôsledky na životné prostredie. Podľa jednej štúdie TNO (holandská organizácia pre aplikovaný vedecký výskum) je výroba a dlhodobé oplachovanie zlé pre klimatickú rovnováhu.

4. Bio nie je vždy priateľské k životnému prostrediu

Jedine ak bioprodukty pochádzajú z regionálnych zdrojov. V supermarketoch sa ale často nachádzajú napríklad bio zemiaky zo stredomorských krajín. Na ich rast je potrebný vysoký obsah umelého zavlažovania a pri transporte sú premrhané mnohé zdroje.

5. Energeticky úsporné žiarovky potrebujú veľa energie

Úsporné žiarovky spotrebujú až 80 % menej elektriny ako klasické halogénové. Ale pri výrobe jednej žiarovky je potrebné takmer 12-násobné množstvo energie (štúdia Európskej komisie 2008). Okrem toho takmer pri každom eko-produkte existuje takzvaný. ,,Rebound-Efekt“. Ten hovorí, že dlhotrvácne produkty budú používané oveľa častejšie. Energeticky úsporné žiarovky zostanú teda dlhšie zasvietené, pretože sa predpokladá, že sú ekologické. Energetická rovnováha sa tým rýchlo stráca.

6. E-autá nie sú úplne priateľské k životnému prostrediu

E-auto musí prejsť až 150 000 km, aby bol v bilancii CO2 ekologickejší v porovnaní s automobilmi so spaľovacím motorom. Tiež pri produkcii batérií, obzvlášť z Číny, dochádza k znečisťovaniu životného prostredia. Je potrebné veľké množstvo energie z uhlia, požiadavky na suroviny ničia životné prostredie. A dobíjanie energie v Nemecku je tiež ešte všetko iné, len nie ekologické.

7. Veterné turbíny zabíjajú vtáctvo a hmyz Otvoriť galériu (ilustračné foto). Zdroj: Profimedia.sk

Podľa jednej štúdie DLR (národné výskumné centrum pre letectvo a vesmír) nezomierajú kvôli rotorovým krídlam veterných turbín len vtáky a natopiere, ale denne aj obrovské množstvo hmyzu. Harvardskí vedci vyrátali, že veterná energia spôsobí v prichádzajúcich desaťročiach oteplenie klímy až o 0,24 °C.

Čo to je a ako škodí rýchla móda

Nakupovanie oblečenia bola kedysi výnimočná príležitosť, pretože sa zvykli nosiť kúsky po starších súrodencoch aj inej vzdialenej rodine či známych. Skrátka sa posúvalo. Dnes je oblečenie také lacné, že sa nám neoplatí „štopkať ponožky“ či zašívať diery na kolenách. Nakupovanie módy je formou zábavy či relaxu. Rýchla móda sa zameriava na rýchlosť a nízke náklady. Tento spôsob výroby oblečenia však nie je vôbec zodpovedný k životnému prostrediu a vo finále má veľmi negatívny dopad na prírodu. Po poľnohospodárskej výrobe je textilná výroba druhým najväčším znečisťovateľom vody a ovzdušia.

Zásady bezodpadového správania - zero-waste

Odmietni, čo nepotrebuješ.

Odmietni reklamné predmety, letáky do schránky, igelitku v obchode…

Zredukuj, čo skutočne potrebuješ.

Zamyslime sa, či naozaj potrebujete piate rifle či nový televízor. Alebo či si napríklad vŕtačku nemôžete niekde požičať. Nezabúdajte, že dnešný nákup je zajtrajší odpad.

Znovu použi a oprav.

Ak máte možnosť, nakupujte second hand. Úplne vyraďte jednorazové použiteľné produkty, všetky. Keď už kúpite igelitovú tašku, použite ju viackrát a na konci ako vrecko na odpadky a svedomie môžete mať čisté.

Recykluj

Naučte sa triediť odpad. Myslite na to, že recyklácia je finančne a energeticky náročný proces s dopadom na životné prostredie. Najdôležitejšie je predchádzať vzniku odpadu. Recyklácia by mala prísť na rad až ako posledná možnosť– až keď sme danú vec nemohli odmietnuť, zredukovať či znovu použiť.