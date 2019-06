Ťažká kríza vo vzťahu Bradleyho Coopera a Iriny Shayk: Krok modelky naznačuje definitívny koniec

Definitívny koniec?! Modelka Irina Shayk (33) sa podľa najnovších informácií odsťahovala od dlhoročného partnera Bradleyho Coopera (44), s ktorým má dvojročnú dcérku. Zlé jazyky hovoria, že za krízu v ich vzťahu môže speváčka Lady Gaga (33)!

Bradley si s Lady Gagou zahral vo filme Zrodila sa hviezda. Počas nakrúcania sa dosť zblížili a na februárovom odovzdávaní Oscarov zaspievali na pódiu pesničku z filmu tak emotívne, že Irinu išlo v publiku poraziť. Nechýbali dotyky a zaľúbené pohľady.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Chvíľku sa zdalo, že je všetko v poriadku, no opak bol pravdou. „Neklapalo im to posledné mesiace, a tak sa Irina rozhodla, že bude najlepšie, ak sa odsťahuje,“ prezradil pre denník The Sun. Čo stojí za modelkiným rozhodnutím, nikto nevie, no špekuluje sa, že neprekonala blízky vzťah svojho partnera s Gagou. Dokonca je možné, že ju s ňou podviedol.

Vývoj vzťahu

- Apríl 2015: dali sa dokopy

- November 2015: začali spolu bývať

- Marec 2017: narodila sa im dcéra Lea De Seine (2)

- Február 2019: Bradley zaspieval na odovzdávaní Oscarov pesničku s Lady Gagou tak emotívne, že vyzerali ako pár

- Jún 2019: Irina sa od neho odsťahovala