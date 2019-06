Hviezda Oteckov Braňo Deák lieta v problémoch: Dlžoba na krku!

Sympaťák, ktorý hviezdi ako seriálový právnik Alex Becker v markizáckych Oteckoch, má nevysporiadané finančné záväzky voči štátu. Podľa informácií Nového Času známy umelec dlhuje Sociálnej poisťovni mastnú sumičku!

Hoci by sa zdalo, že obľúbený herec Braňo Deák patrí k chlapom, ktorí majú svoje peniaze a účty v poriadku, opak je pravdou. Známa televízna tvár má totiž podľa verejne dostupných zdrojov finančné záväzky voči Sociálnej poisťovni. Na jej webe svieti meno Branislav Deák medzi dlžníkmi a podľa aktuálneho výpisu umelec dlhuje posťovni mastnú sumičku.

Pri hercovom mene momentálne svieti dlžná suma 1 582,14 eura. Pre Deáka, ktorý však patrí už dlhé roky medzi herecké a divadelné ikony, ktorých príjmy sa môžu pohybovať v niekoľkých tisícoch eur, by teda zaplatenie tejto sumy nemal byť žiaden problém.

Zarobí poriadny balík

Je teda o to zarážajúcejšie, že sa Braňo objavuje medzi dlžníkmi. V súčasnosti totiž hviezdi v najsledovanejšom markizáckom seriáli Oteckovia, ktorý mu nadmieru vynáša. „Za jeden nakrúcací deň majú hlavné postavy od 500 do 800 eur,“ prezradil Novému Času človek zo zákulisia projektu.

Herci sa pred kamerami objavujú od troch do desiatich dní v mesiaci, podľa toho, akú úlohu hrajú. Pri desiatich dňoch a sume 800 eur za každý jeden z nich je jasné, že každý zo štvorice hlavných protagonistov si môže doplniť vrecká o rozprávkový honorár vo výške 8 000 eur, čo v porovnaní s Deákovym aktuálnym dlhom je oveľa vyššia suma.

Tušil to?

Nový Čas v tejto veci oslovil aj samotného herca. „Ďakujem, ale už je to vybavené,“ povedal nám Braňo. V prípade, že by svoj dlh do určitého dátumu však nevyrovnal, dlh sa mu bude navyšovať.

Kto lietal v podobných problémoch?

Zlatica Švajdová Puškárová (41), moderátorka

Nový Čas v januári 2016 zistil, že markizáčka dlhuje Všeobecnej zdravotnej poisťovni 951,52 eura. Zlatica o tomto dlhu netušila a ihneď po upozornení ho zaplatila.

Štefan Kožka (64), herec

Kožka si poriadne zavaril, keď sa v januári 2016 prevalilo, že má dlhy na poistnom. Momentálne mu svieti dlh Sociálnej poisťovni 7 874,78 eur.

Zuzana Strausz Plačková (27), modelka

Vo februári 2015 zasvietila medzi dlžníkmi pre svoje podlžnosti voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni – neodviedla 2 778 eur. Odvtedy jej narástol dlh na 3 754,98 eura.