Hrbatý po nečakanom odchode od Kližana: Obišiel som dobre, nenazval ma potkanom

Ukončenie jednej spolupráce prinieslo veľa vášne. Avšak ako jeden z najlepších tenistov slovenskej histórie Dominik Hrbatý (41) poznamenal, ide len o pracovný rozchod.

„My sme si to otvorene vyrozprávali už skôr. Bolo to nafúknuté,“ povedal Dominik, ktorý si to z Paríža zamieril do Prahy za rodinou, ktorú šesť týždňov nevidel. K tomu dusnu okolo konca spolupráce s Martinom Kližanom svojským humorom poznamenal, že je rád, že neskončil ako jeho predchodca Karol Kučera (45)... Toho Kližan pred tromi rokmi počastoval riadne nelichotivo.

? Dominik, kedy vlastne padlo rozhodnutie o ukončení spolupráce s Martinom Kližanom?

– Ja som v tom mal jasno už pred Parížom. Vlastne sme si povedali, že dotiahneme spolu ešte antukovú sezónu.

? Z Paríža ste odišli spoločne domov do Bratislavy?

– Nie, ja som šiel do Prahy za rodinou, s ktorou som nebol šesť týždňov a Martin zamieril do Bratislavy.

? Čo bol teda hlavný dôvod pracovného rozchodu?

– Odlišný pohľad na tenis. Martin chce ísť iným smerom, ako sú moje vízie. Už som z neho stále viac cítil, že sa nedokáže stotožniť s myšlienkami, ktoré som ho ešte chcel naučiť, aby sa priblížil tomu, na čo má, k TOP 20.

? Dalo by sa povedať, že Martinovi prestala chutiť tvrdá drina, ktorú uznávate, a ktorou sa v rebríčku posunul o sto priečok?

– Tak by som to netvrdil. Len máme obaja iný pohľad na tenis na úrovni najlepšej svetovej štyridsiatky... Zjednodušene by som to povedal takto: ako keby ste chceli meniť životný štýl 60-ročného. Keď niečo robíte dlho, ťažko to zmeníte na modernejšie veci. Nie každý je ako Nadal, ktorý bol v 32 rokoch schopný poňať tenis úplne inak ako pred desiatimi rokmi.

? Skončili ste odkazmi na sociálnych sieťach. Aký bude ozajstný koniec?

– Určite si spolu zájdeme na obed či večeru. Mne je jasné, že hoci oficiálne nebudem jeho trénerom, ak sa na mňa obráti, tak mu vždy pomôžem, poradím. Navyše verím, že stále budeme spolupracovať na daviscupovej úrovni.

? Dáte si od trénovania oddych alebo je vo výhľade nový zverenec?

– To ukáže čas. Nejaké ponuky mám. O mojej spolupráci s 18-ročnou juniorskou svetovou jednotkou Ceng Ťun-sinom z Taiwanu sa vie. Rozhodujem sa, ale nie je to jednoduché, lebo by som bol od rodiny ešte dlhšie...

Dopadol horšie...

V decembri 2016 počastoval na sociálnych sieťach Kližan bývalého trénera Karola Kučeru slovami: „Si mi na smiech a iba si ukázal, kto si, keď pred každým členom tímu, pred kamarátmi, pred ľuďmi zo zväzu hádžeš na mňa intrigy a ohováraš ma. Potom ma nevieš ani pozdraviť. Na toto existuje len jedno slovo. Potkan.“