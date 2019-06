Na Slovensku to bude v tomto športe podujatie roka: Slovák Vaculík jazdí v životnej forme

Nabitá štartová listina pretekármi z jedenástich krajín. To je obrovské lákadlo pre fanúšikov plochej dráhy, ktorí sa v sobotu o 15.00 SELČ stretnú v Žarnovici na pretekoch kvalifikácie seriálu majstrovstiev sveta Grand Prix Speedway.

Predstaví sa tam aj historicky najlepší slovenský jazdec Martin Vaculík (29), ktorý si užíva skvelú sezónu a bude patriť medzi najväčších favoritov.

Z hľadiska plochej dráhy pôjde jednoznačne o preteky roka. „Bude to najvýznamnejšie podujatie, aké môžeme v našich podmienkach zorganizovať,“ zdôraznil predseda Speedway Club Žarnovica Martin Búri. Organizátorom sa podarilo prilákať 16 pretekárov zo svetovej špičky, medzi ktorými sú súčasní i bývalí jazdci Grand Prix. A práve o tento elitný seriál v sobotu pôjde. „Kvalifikácia Grand Prix je veľmi dôležitá hlavne pre jazdcov, ktorí tam aktuálne nefigurujú, prípadne áno, no chcú si opätovne vybojovať miesto na rok 2020. Napríklad v mojom prípade, ak by som v tejto sezóne náhodou vypadol z elitnej osmičky Grand Prix, mohol by som si aj týmito pretekmi vybojovať opätovnú účasť. Je to akoby štvrťfinále, z ktorého sa postupuje do Grand Prix Challenge a z neho prví traja postúpia priamo do elitného seriálu. Fanúšikovia sa môžu tešiť na kvalitné preteky,“ doplnil Martin Vaculík. Ten je po dvoch pretekoch Grand Prix Speedway tejto sezóny v celkovom hodnotení na 4. mieste, minulú sobotu na Veľkej cene Slovinska skončil druhý.

Práve Martin Vaculík bude v sobotu najväčším lákadlom pre slovenských fanúšikov. „Samozrejme, že Martin je tu veľmi obľúbený a veríme, že pritiahne divákov. Vlani ich prišlo päťtisíc a boli by sme radi, keby sme tento počet prekonali. Na tieto špičkové preteky chodia aj priaznivci plochej dráhy z Maďarska, Poľska, Rakúska a Čiech,“ doplnil Martin Búri.