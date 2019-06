Plochodrážnik Vaculík sa predstaví na domácej pôde: Štartová listina bude nadupaná

Výborná sezóna. V Grand Prix, poľskej lige a napokon aj v českej extralige, si ju užíva slovenský reprezentant Martin Vaculík (29), ktorý už roky patrí k najužšej svetovej špičke plochej dráhy. V sobotu to potvrdil druhým miestom na Veľkej cene Slovinska a skvelú formu by rád potvrdil aj doma v Žarnovici pred svojimi fanúšikmi.

Ako hodnotíte svoje druhé miesto na Grand Prix v Slovinsku?

– Škoda, mohol som aj zvíťaziť. Po štarte finálovej jazdy som viedol, ale po prvom kole ma predbehol Bartosz Zmarzlik. Doplatil som na menšiu jazdeckú chybu. Teším sa však zo získaných bodov. Sú veľmi dôležité a výrazne mi pomohli v celkovom hodnotení. Priebežne som štvrtý, takže v boji o medailu to vyzerá dobre a všetko nasvedčuje tomu, že by to tak mohlo pokračovať.

Do sezóny ste šli s cieľom skončiť v celkovom hodnotení na stupňoch víťazov?

– Áno. Sezónu mám nastavenú tak, aby som získal medailu. „Bedňa“ by bola super!

– V podstate áno. Nie je moja vyslovene obľúbená, ale ani mi nevadí. Označil by som ju za neutrálnu.

Ako sa vám darí v poľskej lige, kde ste po minulej sezóne prestúpili do klubu Falubaz Zielona Góra?

– Výborne. Priebežne som na prvom, resp. druhom mieste v celkovom rankingu jednotlivcov a ako klub sme druhí. Náš jednoznačný cieľ je zisk majstrovského titulu. Pokiaľ ide o mňa, musím si zaklopať. Prežívam jednu z najlepších sezón a zatiaľ mám skvelú formu.

V minulosti ste jazdili aj ligy vo Švédsku či Anglicku. Zredukovali ste to zámerne?

– Teraz okrem Poľska a Grand Prix jazdím už len českú extraligu so Žarnovicou. Tiež sme na čele, čo je pre jediný slovenský klub úspech. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi jazdím naozaj menej, čo však bola taktika. Menej, no kvalitnejšie! Je to lepšie z pohľadu cestovania, nie som až taký unavený.

Akú váhu prikladáte sobotňajším pretekom na domácej trati v Žarnovici?

– Naozaj veľkú. Štartová listina bude mimoriadne nadupaná, ide o veľmi významné podujatie a diváci sa môžu tešiť na skvelé preteky.

Čo pre vás znamená štartovať pred svojimi fanúšikmi v takej silnej konkurencii?

– Samozrejme, že doma je to vždy fajn. Je príjemné cítiť podporu fanúšikov, vždy mi dodajú motiváciu navyše.

Hviezdy, ktoré treba vidieť:

Martin VACULÍK (29)

– jazdec Grand Prix 2011, 2012, 2017 – 2019, víťaz troch pretekov GP, majster Európy 2013, majster Slovenska 2017 a 2019, majster Česka 2007, víťaz poľskej Extraligy a švédskej Elitserien

Jaroslaw HAMPEL (37), Poľsko

– účastník Grand Prix 2004 – 2007, 2010 – 2013, víťaz šiestich pretekov GP, vicemajster sveta jednotlivcov 2010 a 2013, 6-násobný majster sveta družstiev, majster Poľska 2011

Matej ŽAGAR (36), Slovinsko

– jazdec Grand Prix, 5. najlepší plochodrážnik na svete v roku 2014, majster Európy 2004 a 2008

Gleb ČUGUNOV (19), Rusko

– jeden z najväčších talentov na svete