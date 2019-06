Na toto do smrti nezabudne: Žena spala nahá vedľa svojho priateľa, keď zistíte, čo sa jej v noci stalo, strasie vás

Nočná mora! Žena si prežila peklo v tej najneočakávanejšej chvíli.

Otrasný prípad na Miami! Žena ležala v noci nahá v posteli vedľa svojho priateľa. Pokojná noc sa zmenila na horor.

Počas toho, ako ležala vedľa svojho frajera, napadol ju iný muž. Carlos Cristobal Mazariegos (33), ktorý s párom býval v jednom dome, si išiel do chladničky po pivo, keď mu v hlave skrsol šialený nápad. Násilníka podľa jeho slov zburcoval pohľad na nahú ženu pod prikrývkou. Preto vošiel do izby a sexuálne na ňu zaútočil, informuje britský denník Metro. Obeť sa zobudila okolo druhej v noci na to, ako ju cudzí muž znásilňuje.

Žena povedala polícii, že styk s mužom trval približne päť minút, pričom naňho kričala, aby prestal. Následne ušiel z izby aj so šperkami v hodnote v prepočte približne 1780 eur. Ženin priateľ bežal za útočníkom. Po otrasnom incidente skončil Mazariegos v policajnej cele.