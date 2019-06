Svetlana láka turistov na tie najkrajšie miesta sveta: Bonus? Sexi kráska sa fotí úplne nahá!

View this post on Instagram

People who have been to Bali know that it's almost impossible to find a beautiful and solitary spot there. But we were lucky - found «a pearl» searching through google maps (satellite mode) - a small wild & sandy beach hidden behind the rocks. It was a challenge to get there: we had to wait for low tide and then walk fighting with waves. But the place was beyond our expectations: absolute privacy)) on Bali! . í ¼í··í ¼í·º Кто был на Бали, то знает, что там найти безлюдное место почти нереально. Но, прочесав гугл карты в режиме спутника, нам удалось отыскать жемчужину - маленький дикий песчаный пляжик, укромно спрятанный за скалами. Добраться туда оказалось не просто: сначала дожидались отлива, а потом пробирались через волны. Зато нас ждало абсолютное уединение)) на Бали!