Speváčka Kristína priznala vyhorenie: Nechcem prísť pred ľudí ako troska

Slovenská speváčka Kristína potrebuje v tomto období podľa vlastných slov najmä načerpať nové sily.

„Minulé roky som šla na doraz. Byť speváčkou je miestami veľmi náročné, ako fyzicky, tak psychicky, človek zo seba veľa vydáva a veľa tvorí. Zvládala som to do momentu, keď som sa začala cítiť veľmi vyčerpaná, dokonca miestami až ako keby prázdna. Pritom som si vždy hovorila, že chcem ľuďom dať zo seba čo najviac, nerobím to pre peniaze. Skrátka som zo seba veľa dala a teraz potrebujem doplniť sily. Preto tento rok zatiaľ nechystám nijaké vlastné turné, budú Alexandrovci a potom ma čakajú len súkromné akcie a obecné a mestské slávnosti. To je taký základ a pohoda,“ povedala v rozhovore pre agentúru SITA.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

V prvých rokoch svojej kariéry sympatická brunetka únavu podľa vlastných slov takmer nevnímala. „Prvé roky mojej kariéry som robila, makala, učila sa, lebo to je prax... Išlo to tak prirodzene, asi to tak má veľa ľudí, že urobíte všetko, prídete domov aj o tretej, štvrtej ráno, nevadí! Teraz sa už snažím viac oddychovať. Sú to také štádiá. Predtým som si únavu vôbec neuvedomovala, iba som cítila, že tu chcem byť pre tých ľudí za každých okolností. Dnes si hovorím, že pred nich zas nechcem prísť ako troska, potrebujem mať energiu, aby som si to aj ja užila, lebo to, čo robím, robím rada a chcem mať z toho tiež zážitok. Keď mám z toho zážitok ja, majú ho aj ľudia. Pozerám sa na to zdravo a uvidím, keď budem cítiť, že po tom turné zas túžim, tak ho spravím,“ usúdila 31-ročná rodáčka zo Svidníka, ktorá miesto príprav koncertov teraz čas naplno investuje do tvorby. „Veľa vymýšľam, veľa skladám, nechcem zatiaľ nič prezrádzať. Tvorím aj sama, aj s Mariánom (speváčkiným manželom a manažérom Mariánom Kavuličom, pozn. red.). Mám veľa nápadov, ktoré by som rada zrealizovala,“ naznačila.