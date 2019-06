Alarmujúca situácia v Indii: Tádž Mahal o rok prerastú odpadky!

Hlavné mesto Indickej federácie má povesť nejznečistenejšieho mesta na svete. A pokiaľ doteraz bol jeho symbolom chrám Tádž Mahal, teraz to bude skládka odpadkov, ktorej veľkosť už túto monumentálnu stavbu takmer prevyšuje.

Ročne totiž narastie o desať metrov a má rozlohu štyridsiatich futbalových ihrísk. Tádž Mahal vysoký sedemdesiattri metrov prekoná už budúci rok. Indický najvyšší súd teraz oznámil, že mesto musí na vrchol skládky umiestniť červené svetlá varujúce lietadla o vysokých objektoch. Podľa denníka The Telegraph dosiahla skládka do výšky šesťdesiatpäť metrov. A pretože rastie o desať metrov ročne, už budúci rok bude vyššia ako Tádž Mahal.

Skládka produkuje do okolia veľké množstvo metánu a ďalších jedovatých plynov. "Všetko sa to musí zastaviť, pokračujúci vývoz odpadu vážne znečisťuje vzduch a podzemnú vodu," uviedol podľa denníka The Telegraph ekológ Mucherdží. Lenže odpadu pribúda a mesto nemá alternatívu. Skládka na okraji Dillí bola otvorená v roku 1894. V roku 2002 dosiahla maximálnu kapacitu, ale mesto nedokázalo situáciu riešiť, tak začalo odpad vŕšiť.

Indické mesta vyprodukujú každoročne šesťdesiatdva miliónov ton odpadu, v roku 2030 to má byť trojnásobok. Avšak Indovia nemajú žiadnu koncepciu odpadovej politiky. Skládky sú toxickým a veľmi nebezpečným miestom, v ktorých sú premnožené hlodavce a zdivočelí psi. Ale stretnete tam tiež chudobné indické deti, ktoré hľadajú užitočné veci. Kvôli vysokej koncentrácii metánu a vysokým teplotám v lete dochádza na skládkach často k požiarom, ktoré produkujú veľmi jedovatý dym.