Pripravte sa na horúčavy! Klimatológ o počasí v nasledujúcich mesiacoch: Čaká nás tropické leto

Zabudnite na upršaný máj! Začiatok júna nás prekvapil prvým tropickým dňom a v tomto duchu by sa malo niesť počasie aj v nasledujúcich mesiacoch.

Minuloročné leto bolo poriadne horúce a nadpriemerné teploty predpokladajú odborníci aj počas tohtoročného júna a júla. Bude prevládať suché leto a zrážky budú zrejme pod dlhodobým priemerom. Aký vplyv to bude mať na prírodu, poľnohospodárov či ceny potravín?!

Tohtoročný máj bol na našej planéte tretí najteplejší v histórii. Priemerná teplotná anomália dosiahla +0,52 °C. „Teplejšie bolo len v roku 2016 s odchýlkou +0,58 °C a v 2017 s odchýlkou +0,53 °C,“ informuje portál imeteo. Hoci bol na Slovensku piaty mesiac zväčša upršaný, zmeny klímy už dlhodobo ukazujú, že dôjde k zmenám v ročných obdobiach, k predĺženiu sezóny bez mrazov a k väčším a dlhším dažďom. Predpokladá sa, že letné teploty budú naďalej stúpať.

Leto bude nadpriemerné

Hoci odborníci neradi predpovedajú počasie v horizonte niekoľkých mesiacov, viacerí sa zhodujú na tom, že nás čaká počas leta peklo. Horúco bude v celej Európe, Balkán môžu bičovať ničivé búrky a víchrice. S pravdepodobnosťou 60 - 80 % budú všetky tri letné mesiace v priestore strednej Európy, vrátane Slovenska, teplotne nadnormálne – vyjadrené v odchýlke priemernej mesačnej teploty vzduchu o minimálne +1,0 °C,“ prezradil klimatológ Jozef Pecho zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

Teploty by sa mohli šplhať až k 40 stupňom Celzia a vytrvalejšieho dažďa si príliš neužijeme. „Súčasne sa tiež predpokladá, že celkové úhrny zrážok by mali byť v priebehu najmä júla a augusta 2019 pod dlhodobým priemerom, teda prevládať by mali skôr suchšie podmienky,“ dodal Pecho.

Nové odrody ovocia

Šľachtiteľský proces na Slovensku bol od 80. rokov zameraný na kvalitu, čo ale so sebou prináša väčšiu citlivosť. Práve zmena klímy prinútila pestovateľov prejsť aj na nové odrody, ktoré sme ešte donedávna považovali za exotické. „Objavujú sa už aj tendencie napríklad pestovať figy,“ vysvetlil Marián Varga, prezident Ovocinárskej únie s tým, že opäť smerujú trendy k tomu, aby sme sa vrátili k odrodám, ktoré sú menej citlivé na zmeny, ale zároveň kvalitatívne nižšie.

Dlhodobé predpovede nadpriemerných teplôt robia vrásky na čele aj chovateľom a pestovateľom. „Na Slovensku je pomerne veľký problém so závlahovými systémami na poliach, a tak sucho spomalilo alebo úplne zabránilo rastu niektorých plodín,“ ozrejmila Eva Sadovská zo Slovenského farmárskeho družstva.

Predpoveď počasia:

Štvrtok - polooblačno s búrkami 23 až 28 °C

Piatok - veľká oblačnosť, búrky 23 až 28 °C

Sobota - poloblačno 25 až 30 °C

Nedeľa - poloblačno 25 až 30 °C

Pondelok - jasno 25 až 31 °C

Utorok - jasno 25 až 31 °C

Zhorší sa dostupnosť vody

Tomáš Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia SR

Práve dôsledky zmeny klímy sa prejavujú predovšetkým extrémnymi výkyvmi počasia a tieto extrémne prejavy počasia budú pre nás čoraz častejšie. Aj keď sa to teraz nezdá, najhoršia situácia bola v druhej polovici apríla, kedy sme podľa monitoringu meteorologického sucha zaznamenali extrémne sucho. Náš H2Odnota je voda je akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody. V mestách a obciach sa zelené opatrenia zameriavajú na zadržiavanie dažďovej vody formou zberných jazierok alebo sudov, dažďových záhrad, vegetačných stien alebo striech.

Ubúdajú smreky na úkor buka

Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko

Podľa SHMÚ u nás priemerná ročná teplota vzduchu za posledných 100 rokov narástla o 1,1 °C, najteplejších 12 rokov bolo zaznamenaných od začiatku 90. rokov. Dôsledkom sú extrémne prejavy počasia, znižovanie zásob podzemných vôd, posúvanie vegetačných pásiem. Tie by sa mohli v priebehu najbližších 50 rokov posunúť o 200 až 300 km na sever resp. o 150 - 200 m do vyšších polôh. Z pohľadu lesov tak na strednom a severnom Slovensku ubudne smrekov na úkor buka či javora.

Počasie a ceny potravín

Počasie a jeho vplyv na úrodu, čiže aj na ceny v obchodoch teda nie je klišé. Ak je dobrá úroda u nás i vo svete, ceny agrokomodít sú nižšie a následne sa to premieta určitým spôsobom aj do cien potravín na pultoch v našich obchodoch. Pričom dôsledky vplyvu počasia sa netýkajú iba rastlinnej výroby, ale aj živočíšnej výroby, keďže hospodárske zvieratá je potrebné nakŕmiť.