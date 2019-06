Obyvateľ Devína spomína na povodeň spred 6 rokov: V domoch sme mali až 30 cm vody

Vďaka slnečnému počasiu sa už teraz potopy neboja. Dnes uplynulo presne 6 rokov odo dňa, keď vyhnal vodný živel Devínčanov z ich domovov.

Aj keď ešte minulý mesiac to vyzeralo tak, že sa situácia z roku 2013 zopakuje, s príchodom slnečných dní si mnohí z nich vydýchli. Obyvateľ Devína si spomína na deň, keď museli viacerí pre vyliaty Dunaj opustiť svoje obydlia na niekoľko dní.

Pri povodni pred šiestimi rokmi zatopilo v Devíne niekoľko domov, mnohých ľudí museli evakuovať. Obyvatelia si na túto desivú udalosť spomínajú veľmi živo. Dean Sanderson (45) býva v Devíne už desať rokov, jeho dom bol jedným z tých, ktoré v roku 2013 zaplavilo. „Vodu v izbách sme mali až do výšky 30 cm, museli sme odísť. Vrátiť sme sa mohli až o 10 dní, bolo to naozaj veľmi zlé,“ spomína Dean, ktorý si pamätá aj na rok, keď sa s rodinou do Devína prisťahoval. „Bolo to v roku 2010, práve sme stavali dom. Dunaj sa vtedy vylial asi štyrikrát, všetky záhrady boli pod vodou,“ ukazuje územie, ktoré pred rokmi zaplavila rozvodnená rieka. Podľa Deana však bola najhoršia práve povodeň pred 6 rokmi, odvtedy problémy so záplavami nemali. „Pred týždňom bola asi najvyššia hladina od roku 2013, ale je to nič oproti tomu, čo sme tu mali predtým,“ uzavrel.