Matoviča už opustili štyria poslanci, odchod zvažujú ďalší: Kto od neho ešte ujde?!

Miznú mu ľudia. Igora Matoviča (46) postupne opúšťajú jeho poslanci. Za toto volebné obodnie už z OĽaNO odišli štyria.

Posledným odpadlíkom, ktorý ohlásil odchod z poslaneckého klubu, je Alan Suchánek (65), ktorý smeruje do SPOLU Miroslava Beblavého. Nový Čas zisťoval, ktoré ďalšie mená sa chystajú dať Matovičovi košom. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Suchánek upozornil na kauzu predraženého CT v Piešťanoch. „Keď som sa rozhodoval, kde a ako by som chcel pôsobiť, tak bolo pre mňa veľmi doležité vedieť, že tým, ktorým by som chcel, alebo vedel pomôcť, čo ponúkajú. Či sú schopní naplniť nejaké ciele a či dokážu aj spájať ľudí,“ vysvetlil poslanec Suchánek, ktorý však nemusí byť posledným poslancom, ktorý dá Matovičovi zbohom. V kuloároch sa spomínajú aj ďalšie mená, ktoré poškuľujú po mieste na kandidátke inej strany. Matovičovi to veľmi neprekáža.

„U nás jednoducho platí, že poslanci, keď chcú druhýkrát obhajovať mandát, musia byť na konci kandidátky a odtiaľ čestne skladať účty svojím voličom. A voliči si urobia názor sami a zhodnotia, čo si o takýchto veciach myslia,“ zdôraznil Matovič s tým, že sú slobodné hnutie a nikomu ne­bráni vystúpiť. Po odchode od Matoviča poškuľujú najmä konzervatívne tváre hnutia. Na scéne sa totiž objavila nová kresťanská strana Kresťanská únia, ktorá mala premiéru v eurovoľbách, kde však získala len 4 % hlasov.

Jej súčasná predsedníčka Anna Záborská (70) priznáva, že viaceré známe tváre z OĽaNO sú jej dlhoroční priatelia a zvyknú sa stretávať. „To, že tie kontakty od začiatku tohto roka s niektorými boli intezívnejšie, tak to je známe. Ja by som bola len rada, keby sa rozhodli, že pôjdu do Kresťanskej únie,“ uviedla Záborská.

Kto už skončil

- Oto Žarnay

- Viera Dubačová

- Richard Vašečka

- Alan Suchánek

Rozprávam sa s Kiskom

Veronika Remišová (43), poslankyňa OĽaNO Otvoriť galériu Veronika Remišová Zdroj: tasr

O riešení problémov Slovenska sa prirodzene rozprávam aj s inými politikmi, vrátane pána prezidenta, pretože ak chceme Slovensko očistiť od korupcie, posunúť ho dopredu v dôležitých oblastiach, bez spoločného úsilia sa nám to nepodarí. Budem sa rozhodovať tak, aby to bolo v súlade s mojimi vnútornými zásadami, konečné rozhodnutie som neurobila.