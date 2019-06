Učiteľka písala Trumpovi: Kvôli tomu, čo od neho chcela, dostala padáka

Učiteľka v Texase prišla v utorok o miesto po tom, čo v niekoľkých príspevkoch na sociálnej sieti twitter žiadala po americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby jej školu zbavil imigrantov bez povolenia na pobyt.

Hoci sa domnievala, že odkazy odoslala súkromne, zobrazili sa na sieti všetkým užívateľom. Informáciu v stredu priniesol denník The New York Times (NYT). Učiteľka v príspevkoch zo 17. mája napísala, že jej školský obvod Fort Worth je "nabitý" študentmi z Mexika bez povolenia na pobyt, ktorí jej školu "ovládli". Obvinila tiež hispánskeho zástupcu riaditeľa z toho, že týchto žiakov chráni pred trestným stíhaním.

"Veľmi by som ocenila čokoľvek, čo by ste mohli urobiť pre odstránenie Ilegálov z Fort Worth," napísala. Výraz Ilegál je podľa NYT považovaný za pejoratívne označenie imigrantov bez dokladov. Do tweetu tiež napísala dve telefónne čísla a uistila prezidenta, že vystupuje pod svojím pravým menom. Jednému z vyšetrovateľov potom povedala, že dostala niekoľko správ, v ktorých ju ľudia nazývali rasistkov, a nahlásila to preto na políciu.

V ďalšom odkaze z 22. mája napísala Trumpovi: "Vážne potrebujem kontakt na niekoho tu vo Fort Worth, kto by aktívne vyšetroval a odstraňoval Ilegálov, ktorí sú vo verejnom školstve." Škola už správanie učiteľky skôr vyšetrovala, niektorí študenti ju obvinili z prednášania rasistických poznámok. "Rád by som vás znovu uistil o našom prísľube privítať v obvode každé dieťa a pristupovať k nemu dôstojne a s úctou," reagoval na facebooku na incident vedúci miestneho školského obvodu.

V roku 2018 uviedlo 35 percent obyvateľov mesta Forth Worth, že je hispánskeho či latinskoamerického pôvodu, čo je jedno z najvyšších čísel v USA. V búrlivej atmosfére okolo migrácie vyvolala v Spojených štátoch táto kauza značný rozruch. Trump sa dlhodobo snaží znížiť počet migrantov mieriacich do USA cez mexickú hranicu, kam posiela vojenské posily a plánuje pozdĺž hranice vybudovať bariéru. USA tiež pohrozili, že uvalia na všetok tovar z Mexika päťpercentné clo, ak stredoamerický štát nezastaví príliv migrantov do USA. Clo by sa malo postupne každý mesiac o ďalších päť percentuálnych bodov zvyšovať až na úroveň 25 percent. Spojené štáty majú v stredu s Mexikom o situácii rokovať na vysokej úrovni.