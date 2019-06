Matej Tóth posúva hranice svojich možností: Pustil sa do nového športu

Triatlon sa vo svete stále stáva čoraz populárnejším športom. Ľudia túžia spoznávať svoje limity aj v náročnej kombinácii plávania, cestnej cyklistiky a behu.

Nedávno si spomenutý trojlístok športov vyskúšal aj úradujúci olympijský víťaz a majster sveta v chodeckom maratóne v jednej osobe Matej Tóth. Aj keď sa k trojkombinácii - plávanie, cyklistika a beh - dostal iba z núdze, triatlon ho oslovil, prišiel mu na chuť. Aj preto zaradil tieto tri športy do svojho tréningového plánu.

Svoju cestu k vynútenému triatlonovému tréningu pre agentúru SITA priblížil nasledovne: "Zranený sval mi mesiac nedovolil trénovať chôdzu. Táto nútená pauza sa podpísala pod moju formu, aj pod celkovú výkonnosť. Ešte šťastie, že v úvode som mohol bicyklovať, plávať, behať, takže tá základná kondícia mi vďaka tomu zostala,“ uviedol Matej Tóth a pokračoval: "Dlho mi však trvalo, kým som sa dostal do správnej chodeckej techniky, kým som sa vrátil k požadovanému druhu pohybu. Teraz sa usilujem, aby ten pohyb bol ľahší, aby som sa počas tréningu dostal do príjemných pocitov.“

Po výpočte športov, ktoré mu zranený zadný stehenný sval dovolil v jarných mesiacoch robiť, to vychádzalo na triatlon. V tejto súvislosti sa natíska otázka, či sa obdivuhodný bojovník z chodeckých súťaží Matej Tóth nepokúsi v budúcnosti rozšíriť počet špičkových slovenských triatlonistov.

"Na to si zatiaľ netrúfam. Práveže pri tomto tréningu som zistil, že tie disciplíny sú dosť odlišné. Dával som si rôzne výzvy, aby ma výkonnostne posúvali dopredu. Chcel som to vyskúšať na vlastnej koži,“ reagoval Tóth na otázku agentúry SITA a ďalej vysvetľoval: "Na bicykli som napríklad absolvoval nejaké kopce okolo nás v Banskej Bystrici. Keďže nemám špičkový bicykel na cestu, odjazdil som to na horskom, čo nebolo celkom ono. Nebolo to ideálne, ale urobil som to. Musím priznať, že som to poriadne cítil. Dostal som dobre do tela. Pokiaľ ide o triatlon, určitú vzdialenosť by som odplával, takisto by som dokázal bicyklovať určitý počet kilometrov na ceste. A beh mi nikdy nerobil problém, takže mi to naozaj vychádza na triatlon,“ povedal s typickým širokým úsmevom víťaz OH 2016 v Riu de Janeiro a majster sveta z MS 2015 v Pekingu na 50 km, ktorý počas vynútenej súťažnej prestávky nahradil rýchlu chôdzu behom, bicyklovaním a plávaním.

"Medzi moje veľké výzvy patrí absolvovať niekedy v budúcnosti nejaký známy maratón. A teraz som si vytýčil sám pre seba aj želanie zažiť aj súťaž v triatlone. Nie na nejakej extra vysokej úrovni. Mne bude stačiť triatlon iba ako hobby súťaž. Rád by som sa niekedy ocitol v tej mase ľudí, ktorá triatlon robí iba pre radosť, pre potešenie z pohybu,“ zdôraznil Matej Tóth, ktorého na prelome septembra a októbra čaká ďalšia veľká súťaž - preteky mužov na 50 km na svetovom šampionáte v katarskej Dauhe.