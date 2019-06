Striptíz si pohadzuje mesto a polícia: Kto dokáže zatvoriť kontroverzný podnik v srdci Bratislavy?

Kto to vyrieši?! Aj keď Nový Čas získal exkluzívne video, ktoré môže dokazovať metódy, akými sa okrádajú klienti v kontroverznom nočnom podniku v centre Bratislavy, nič sa nezmenilo.

Podnik aj naďalej ponúka svojskú formu zábavy a „free drinky“. Na to, aby sa veci pohli, nestačili zábery, na ktorých je opitý mladík, ktorý v tomto bare prišiel o takmer 83 000 €. Zisťovali sme, kto má kompetenciu bar zatvoriť.

Polícia sa k prípadu tiež stavia s odstupom. „Odporúčame obrátiť sa na vecne príslušný subjekt, nakoľko útvary policajného zboru nie sú kompetentné v zmysle zákona rozhodovať o udelení licencie konkrétnej prevádzke,“ informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Mestským policajtom dal tento bar poriadne zabrať, a to hovoríme ešte len o prebiehajúcom roku 2019. „Celkom sme na Michalskej ulici od začiatku tohto roku riešili 103 rôznych udalostí, medzi ktorými boli aj prípady rušenia nočného pokoja – 5x, nedodržanie prevádzkových hodín – 10x, ako aj prípady obťažovania okoloidúcich – 24x. Zistené priestupky boli riešené v zmysle zákona,“ uviedol hovorca mestskej polície Peter Pleva.

Podľa hovorkyne ministerstva vnútra Lucie Kirinovičovej môže byť problémom aj to, že podnik často mení názov. „Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku týchto zmien, ak tento zákon neustanovuje inak. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením,“ informovala Kirinovičová.

Kto môže konať

Róbert Bános, advokát

Činnosť môže byť zakázaná napríklad na základe právoplatného rozhodnutia súdu v rámci trestného konania, kde by bol uložený trest zákazu činnosti. Ak by šlo o neoprávnené podnikanie, mohol by o zákaze činnosti rozhodnúť príslušný okresný úrad.