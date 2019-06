Premiér Pellegrini na návšteve v Rusku: Čo vybavil u Medvedeva?

Z Bieleho domu do ruskej Dumy! Premiér Peter Pellegrini (43) osem mesiacov pred voľbami hasí klesajúce preferencie SMER-u a obieha jedného svetového lídra za druhým.

Kým začiatkom mája navštívil vo Washingtone amerického prezidenta Trumpa, v stredu si odskočil na kus reči s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom. Dnes ho dokonca čaká stretnutie s prezidentom Putinom. Opozícia Pellegrinimu vyčíta, že miesto Ruska mal byť niekde úplne inde - na oslavách Dňa D vo Veľkej Británii.

Pellegriniho cestu za najmocnejším mužom sveta Donaldom Trumpom kvitovali aj jeho politickí oponenti, pri ceste do Ruska už sú reakcie kontroverznejšie. V rovnaký deň, 6. júna, sa v britskom Portsmouthe konajú aj oslavy Dňa D - pripomienky jednej z najdôležitejších vojenských operácií II. svetovej vojny. Pozvánku dostal ako prvý práve Pelleg- rini, no ten uprednostil Moskvu, podľa jeho hovorkyne preto, lebo tam prisľúbil účasť už skôr. Neskôr pozývali aj prezidenta Andreja Kisku, no ten to rovnako odmietol. Slovensko tak zastupoval Richard Raši.

Pellegrini išiel do Ruska za ruskými predstaviteľmi s jasnou víziou. S premiérom Medvedevom, ktorý bol v minulosti 4 roky aj prezidentom, dohodol pokračovanie energetickej spolupráce. „Šéf ruského kabinetu ma uistil, že dodávky plynu pre slovenské domácnosti a firmy budú aj v budúcnosti stabilné,“ vyhlásil po stretnutí Pellegrini. Po- dľa slovenského premiéra bolo rokovanie otvorené a konštruktívne, pričom ocenil pragmatický prístup ruskej strany. Pellegrini Medvedeva pozval na augustové oslavy SNP v Banskej Bystrici. Ruský premiér povedal, že ešte nevie, či bude môcť prísť, ale urobí všetko pre to, aby bolo Rusko zastúpené na čo najvyššej úrovni.

Najhlasnejšie sa voči Pellegriniho ceste do Ruska vymedzilo SaS. Podľa predsedu liberálov robí Pellegrini svojím rozhodnutím krajine hanbu. „Absencia premiéra Pellegriniho na oslavách je zlyhaním slovenskej diplomacie a, naopak, víťazstvom tej ruskej. Vláda vyslala EÚ i NATO správu, že jej priority sú v Moskve a zahraničnopolitická línia predsedu NR SR Andreja Danka je oficiálnou líniou vlády,“ uviedol Richard Sulík.