Exmoderátor JOJ-ky Peter Hollý: Maskoval sledovanie novinárov?!

Nové mená. Exsiskár Peter Tóth, ktorý vypovedá o svojom bývalom kamarátovi Mariánovi Kočnerovi, priznal, že so sledovaním novinárov pomáhali aj ďalší ľudia.

Sám oslovil svojho kolegu z tajnej služby Miroslava Kriaka, aby si vybral autá na sledovanie. On zase oslovil svojich známych - exmoderátora Jojky Petra Hollého (46) a volejbalistku Alexandru Janouškovú, aby sa stali formálnymi vlastníkmi týchto áut.

Na výpoveď Tótha upozornil Denník N. „Miroslav Kriak si na základe tejto požiadavky vybral Kiu Ceed bielej farby a Hyundai i30 hnedej farby. Kočner zabezpečil zaplatenie týchto vozidiel, myslím, že to vyplácal v hotovosti a myslím, že obidve vozidlá boli kupované v predajniach Kia v Petržalke a v predajni Hyundai,“ citujú Tóthovu výpoveď. Zároveň potrebovali, aby pred políciou vystupovali ako majitelia týchto vozidiel iné mená, pričom im neuviedol, na čo ich potrebuje. Išlo o bývalého moderátora Športových novín JOJ Petra Hollého a blogerku či volejbalistku Alexandru Janouškovú.

Súhlasili s tým, aby sa stali fiktívnymi majiteľmi auta bez toho, aby vedeli, čo s nimi bude robiť. „Ani jeden z nich nebol oboznámený s činnosťou, na ktorú boli tieto vozidlá používané. Ako Janoušková, tak aj Hollý mi dôverovali, majú so mnou dobrú skúsenosť, a preto vedeli, že ich dôveru nezneužijem. Obom som povedal, že potrebujem mať nejaké auto, ktoré nie je písané na mňa, a toto vysvetlenie ich uspokojilo,“ opisoval Tóth. Hollý Denníku N povedal, že jeho odpoveď nie je na zverejnenie a vo veci už vypovedal pred políciou. Z JOJky odišiel ešte v roku 2014. Sledovanie novinárov začalo až v roku 2017. Janoušková tvrdí, že o sledovaní novinárov nevedela. „Spolupracovali sme vo firme a on sa ma spýtal, či môžeme, malo to byť služobné auto, ja som auto mala, neriešila som to,“ uviedla.

