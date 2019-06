Tínedžerka Noa († 17) svoje trápenie ukončila dobrovoľnou smrťou: Ako dieťa ju znásilnili, rozhodla sa pre eutanáziu!

Prešla si peklom! Holanďanka Noa Pothoven († 17) bola ako 11-ročná obeťou sexuálneho zneužívania a ako 14-ročnú ju dvaja muži znásilnili. So svojím utrpením sa nikdy nevyrovnala, aj keď sa dlhé roky snažila. Rozhodla sa preto zomrieť a podstúpila eutanáziu.

Noa sa po ohavných činoch cítila zneuctená a ako sama povedala aj „špinavá“. Dlho o svojom utrpení mlčala a snažila sa s ním vyrovnať. Mala neustály strach z toho, že ju niekto opäť znásilní. Trpela depresiou, anorexiou a ďalšími psychickými problémami.

Rozhodla sa preto podstúpiť eutanáziu, ktorá je v Holandsku legálna. „Každý deň prežívam ten strach a bolesť odznova. Už nikto nezmení to, že moje telo bolo zneuctené. V priebehu nasledujúcich desiatich dní zomriem. Nepíšte mi, že to nie je dobré. Je to moje rozhodnutie a je konečné,“ vyznala sa tínedžerka tesne pred smrťou na instagrame.

Jej rodičia o jej úmysle zomrieť netušili. Zistili to až vtedy, keď v jej izbe objavili obálky s listami na rozlúčku. „Bola som v šoku. Noa je zlatá, milá, krásna, šikovná a vždy usmievavá. Prečo chce zomrieť? Nikdy sme však nedostali odpoveď. Povedala nám len to, že jej život už nemá význam,“ vyznala sa jej zronená mama. Keďže ich dcéra už mala 17 rokov, nepotrebovala súhlas rodičov, keď o eutanáziu požiadala.

Zomrela v nedeľu

Kvôli znásilneniam trpela depresiami a anorexiou. Minulý rok sa vyhladovala a skončila v kritickom stave v nemocnici. O svojom boji so psychickými problémami napísala aj knihu, v ktorej radila iným dievčatám, ako majú v prípade znásilnenia postupovať. Nikdy sa však nedokázala cez svoje utrpenie preniesť. V nedeľu dobrovoľne zomrela vo svojej obývačke na nemocničnom lôžku.

Eutanázia

- V medicíne ide o umelé skrátenie ťažkého smrteľného stavu.

- Podlieha prísnym pravidlám.

- Legálna je v piatich európskych krajinách, a to v Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Švajčiarsku a Albánsku.