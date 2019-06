Potopená Hableány v Budapešti: Loď smrti vyzdvihne najväčší žeriav

Do maďarskej metropoly dorazil najväčší plávajúci žeriav v strednej Európe. Dnes by sa mal pokúsiť vyzdvihnúť vrak potopenej výletnej lode Hableány. Potápači zatiaľ našli telo už trinástej obete, 15 ľudí je stále nezvestných.

Loď Ádám Clark vyrazila do Budapešti z Komáromu. Pre svoje rozmery musela najprv čakať na pokles hladiny. Na palube má žeriav, ktorého rameno je dlhé 45 metrov a zodvihne náklad do hmotnosti 200 ton. Vrak Hableány by mal vážiť 60 ton. Operácia bude však veľmi náročná, pretože poškodený trup sa môže pri vyzdvihovaní v silnom prúde rozlomiť.

Vrak leží v hĺbke 9 metrov. Od začiatku týždňa na ňom pracovali potápači. Podmienky sú pritom veľmi zlé, viditeľnosť je nulová a postupovať môžu len podľa hmatu. V utorok z vraku vytiahli najmenej jedno telo, ďalšie vytiahli včera. Spolu s obeťami, ktoré stále nachádzajú ďalej po prúde rieky, dosiahol počet nájdených tiel 13. Pri katastrofe bolo na palube 35 ľudí – 33 Juhokórejčanov a dvaja maďarskí členovia posádky. Po náraze veľkej lode Viking Sigyn sa malá Hableány prevrátila a potopila za 7 sekúnd. Zachránilo sa iba 7 pasažierov.

Adam Clark Otvoriť galériu Tento obor má vyzdvihnúť vrak lode. Zdroj: čtk