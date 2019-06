Novinky v Tipsport lige: Slovan je stále otázny, pripravené sú dva scenáre

Očakávaná zmena. Tipsport ligu bude od budúcej sezóny riadiť SZĽH s novozriadenou Ligovou komisiou.

Kluby však naďalej bude zastupovať hlavne v marketingovej oblasti Pro-Hokej, ktorý už má pripravené aj dva scenáre s 12 alebo 13 účastníkmi súťaže. Stále totiž nie je jasné, či Slovan splní licenčné podmienky. Jeho nový tréner Roman Stantien dokonca naznačil, že by mohol skončiť v zahraničnej lige!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

SZĽH po volebnom kongrese zriadi trojčlennú Ligovú radu, ktorá bude riadiacim orgánom súťaže. „Bude v nej nový prezident SZĽH, zástupca Pro-Hokeja a jedného zástupcu SZĽH vymenuje prezident zväzu,“ uviedol dosluhujúci prvý muž slovenského hokeja Martin Kohút. Novinkou je tiež dohoda s účastníkmi súťaže o dodržiavaní limitu zahraničných hráčov a nové pravidlá v nasadzovaní juniorov.

„V nasledujúcej sezóne bude môcť v každom tíme nastúpiť v jednom súťažnom zápase ligy maximálne sedem hráčov bez slovenského pasu. Ambíciou zväzu je každým rokom tento počet znižovať. Zároveň budú kluby motivované za každého hráča do 20 rokov, ktorý bude pravidelne nastupovať s priemerným mesačným časom na ľade nad 10 minút za zápas,“ doplnil Martin Kohút.

Marketing, komunikáciu s partnermi, vysielacie práva a podobne bude mať na starosti zástupca klubov Pro-Hokej. „Som rád, že sme so SZĽH našli riešenie, ktoré je v prospech celého hokejového hnutia. Zároveň sme tak vyslali pre kluby, hráčov i fanúšikov signál, že liga bude nasledujúce roky právne zastabilizovaná. Novú platformu vítam ako posun medzi Pro-Hokejom a SZĽH o úroveň vyššie,“ povedal šéf Pro-Hokeja Richard Lintner.

Zároveň ubezpečil, že liga už má pripravené scenáre na sezónu s 12 i 13 účastníkmi pre prípad, že Slovan splní licenčné podmienky a splatí miliónové dlhy. Belasí si podali prihlášku do Tipsport ligy, no ich tréner Roman Stantien nečakane pripustil aj odchod do zahraničia, pričom sa spomína rakúska EBEL liga. „Pripúšťam možnosť inej ligy, ale nechcem ju konkretizovať,“ uviedol Stantien. Na sekretariáte belasých nám včera potvrdili, že iná alternatíva než Tipsport liga pre nich momentálne neprichádza do úvahy.

Novinky v Tipsport lige:

- riadiť ju bude Ligová rada (prezident SZĽH, zástupca Pro-Hokeja, zástupca SZĽH)

- obmedzený počet legionárov

- motivácia pre nasadzovanie juniorov

- návrat Slovana.