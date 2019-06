Lukáš Haraslín prvý cieľ splnil: Nechce, aby ho Hapal poslal domov!

V júli pred dvoma rokmi bol na dne svojho futbalového života. Ťažké zranenie kolena, operácia a následná rehabilitácia ho vyradili na osem mesiacov z hry. Lukáš Haraslín je veľký bojovník.

Vrátil sa, ako sľuboval. Silnejší. Uplynulú sezónu sa mu zdravotné problémy vyhýbali. Lechiu Gdansk priviedol k historickému víťazstvu v Poľskom pohári a k tretiemu miestu v lige.

„Prvú polovicu sme mali výbornú. Do konca roka sme boli na čele tabuľky. Na jar nám to už tak nešlo. Síce sme vyhrali pohár, no boj o majstra sme nezvládli. Oslavy však boli šialené. Neviem si predstaviť, čo by sa dialo, keby sme získali titul. Poctivo sme odmakali celý ročník, takže aj fanúšikovia sa tešili spolu s nami,“ rekapituloval Haraslín.

Stabilne dobré výkony ho vyniesli prvý raz aj do reprezentačného áčka. V bývalej dvadsaťjednotke trénera Pavla Hapala patril k oporám a zahral si aj na majstrovstvách Európy. „Hoci som v seniorskom tíme prvýkrát, väčšinu chalanov poznám. Ocitol som sa vo veľmi dobrom prostredí. Nominácia ma nesmierne potešila. Prvý cieľ je splnený. Stojí predo mnou druhá méta – odohrať aspoň minútku v najcennejšom drese.“

Šéf slovenskej lavičky povolal až 29 hráčov a po zajtrajšom prípravnom dueli v Trnave s Jordánskom zúži výber na 23 futbalistov. Haraslín by proti málo známemu súperovi rád dostal príležitosť. Nechce, aby ho Hapal poslal domov hneď po prvom zápase. Rád by si pobyt v tíme predĺžil a letel s ním v nedeľu aj do Azerbajdžanu. „Určite zabojujem o pozíciu v mužstve. Je len na mne, ako sa s tým popasujem.“

