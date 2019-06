Rodičia, dajte obrovský pozor: Dvojročný chlapček skončil po hre v parku v kóme

Malého Jacksona Obliska zobrali jeho otec a dedko hrať sa do parku neďaleko ich domu v americkom Kentucky.

Po návrate si všimli na chlapčekovom krku kliešťa, ktorého rýchlo odtránili. Lenže o tri dni neskôr Jacskonovo telíčko pokryli ružové fliačiky a dostal horúčku. Mama Kayla ho vzala k doktorovi, ktorý usúdil, že chlapec dostal nejaké nákazlivé vyrážky a poslal ich domov. Lenže Jackson celé dni plakal v bolestiach. ,,Moje dieťa nevstalo, nejedlo, nepilo. Mal horúčku 40 stupňov Celzia. Keď sme sa ho dotkli, kričal,“ povedala mama pre televíziu WHAS 11.

Keď ani ďalšia návšteva lekára a liečba steroidmi nemala efekt, zobrala rodina Jacskona týždeň po osudnom uhryznutí kliešťom do nemocnice. Tam lekári zistili, že chlapec má ojedinelý druh škvrnitej horúčky, ktorý prenáša len 1 z 20-tisíc kliešťov. Rýchlo mu nasadili antibiotiká a dúfali v zázrak. ,,Doktori povedali, že na túto chorobu ľudia zomierajú na ôsmy deň, kedy začnú zlyhávať orgány. My sme prišli na siedmy deň,“ povedala matka. Ako ďalej vysvetlila pre denník Washington Post, jej synček bol ďalšie štyri dni v kóme. V deň svojich narodenín sa Jackson prebudil, lenže ani o ďalšie tri dni neskôr stále nezačal rozprávať a jesť. Doktori stále nevedia, či sa chlapček úplne uzdraví.

Rodinní priatelia začali zbierku na pomoc rodine, keďže pobyt dieťatka v nemocnici ich vyšiel už na 12-tisíc dolárov. Na stránke tiež rodičia Jacksona varujú ostatných rodičov. ,,Vždy keď idete do lesa, mali by ste použiť repelent. Kliešte sú všade. Aj keď do lesa nejdete, neznamená to, že ich nemôžete dostať,“ odkazuje Kayla s tým, že ak ostane v tele človeka hlava kliešťa, treba vyhľadať doktora neodkladne. Uchovanie kliešťa zase môže pomôcť doktorom ho neskôr otestovať.