Šokujúce video zo skalickej nemocnice: Pacienta, ktorý sa zvíjal od bolesti, nechali pred dverami

Po sociálnych sieťach koluje video, ktoré šokovalo celé Slovensko. Na ňom sa v neuveriteľných bolestiach zvíja muž v skalickej nemocnici, ktorý sedí na invalidnom vozíku a čaká na lekársku pomoc.

Do nemocnice ho priviezol kamarát, pretože sanitky by sa podľa jeho slov nedočkali. Kamarát klopal na dvere ambulancie niekoľkokrát, až vyšiel muž, ktorý zobral papiere a ďalej nechal pacienta čakať na chodbe. Utrápenému mužovi navyše povedal vetu, ktorá zarazila všetkých naokolo.

Video zobrazuje, ako zrejme s akútnym zápalom slepého čreva prišiel pacient do skalickej nemocnice. Kamarát, ktorý ho tam na vozíku doviezol, klopal na dvere niekoľkokrát. „Pozrite, on mi tu skolabuje,“ hovorí pacientov kamarát. Zdravotnícky pracovník bol však mimoriadne nepríjemný. „A čo mám ja teraz robiť? Mali ste prísť skôr,“ zareagoval drsne. „Vaše sanitky vôbec nechodia, tak som ho doviezol,“ hovorí kamarát, ktorý už nevedel, čo má robiť. Neustále sa snažil utešovať pacienta, no ubolený muž už dýchal z posledných síl. „Už mi tŕpnu aj pery, ruky, ja už nevládzem,“ dychčal muž na vozíčku. „On má normálne papier, že má ísť na slepé črevo na operáciu,“ hovorí nešťastne kamarát.

Nový Čas oslovil samotnú nemocnicu. Aká bola jej reakcia? Dozviete sa v stredajšom Novom Čase.