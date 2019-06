Koniec zbytočného plytvania: Francúzsko zakáže likvidáciu nepredaného tovaru

Francúzsky premiér Édouard Philippe oznámil tvrdý zásah proti ničeniu nepredaných alebo vrátených zákazníckych výrobkov.

Tento krok podľa denníka The Guardian poznačí luxusné značky a internetové distribučné siete ako Amazon.

Philippe uviedol, že zákaz likvidácie nepotravinového tovaru vrátane odevov, elektroniky, hygienických výrobkov a kozmetiky vstúpi do platnosti v priebehu nasledujúcich štyroch rokov.

Oznámenie prišlo po úspechu zelených strán v májových voľbách do Európskeho parlamentu. Každý rok sú vo Francúzsku odhodené alebo zničené nové zákaznícke produkty za viac než 650 miliónov eur, tvrdí premiérov úrad. "Je to plytvanie, ktoré šokuje; ktoré je šokujúce pre zdravý rozum. Je to škandál," povedal Philippe.

Na základe daného opatrenia bude povinné odovzdať výrobky, ktoré budú následne opätovne využité alebo recyklované. Ide o súčasť návrhu zákona o hospodárstve, ktorý bude vládny kabinet prerokúvať v júli. Legislatíva sa stane zákonom niekedy v rokoch 2021-23.

Juniorská ministerka životného prostredia Brune Poirsonová prisľúbila zákon na riešenie odpadov v januári po tom, ako bol v televízii odvysielaný dokument, v ktorom boli ukázané kontajnery nepredaného alebo vráteného tovaru v skladisku Amazonu, určené na likvidáciu na základe dohôd podpísaných medzi touto spoločnosťou a treťostranovými maloobchodníkmi.

Britská módna značka Burberry vlani vyvolala pobúrenie, keď sa priznala, že každý rok spálila nepredané ošatenie, doplnky a parfumy v hodnote 28,6 milióna libier ako opatrenie pred tým, aby bol tento tovar lacno rozpredaný. Zámerom danej značky bolo zachovať jej exkluzivitu a luxusnosť. Neskôr sa vyjasnilo, že táto prax je v predmetnom odvetví relatívne bežná.

Philippeho úrad uviedol, že výnimky budú mať produkty, ktoré sú po určitom termíne už nepoužiteľné.