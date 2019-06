Je to možné?! Od pohrebu Pomejeho († 54) uplynuli tri mesiace, urnu si stále nikto nevyzdvihol!

Český herec a dabér Jiří Pomeje zomrel koncom februára po boji s rakovinou.

Posledná rozlúčka s ním sa konala v marci v jeho rodnom meste České Budějovice. Hoci za ním plakali stovky ľudí, jeho urna je ešte stále v krematóriu opustená! Že si ju nikto nevyzdvihol, potvrdil denníku Blesk Pomejeho otec Jiří (76). ,,Jirka ešte pochovaný nie je. Bohužiaľ. Dúfam, že túto situáciu čoskoro vyriešime,“ povedal s tým, že ich rodina nemá žiadny hrob a musí kúpiť miesto na cintoríne. ,,Jirka vraj vyjadril želanie, že by rád spočinul v Českom Krumlove, kde je pochovaný aj jeho kamarát Petr Muk. Tak myslím, že to asi tak skončí,“ dodal hercov otec.

Že Pomejeho urnu stále nikto nevyzdvihol, komentoval pre Blesk aj jeho kamarát a mecenáš Pavel Pásek. ,,To je pekná hanba! Skôr ,prúser´, že Jiřin nemá ešte pokoj. Pomohol by som veľmi rád, ale rešpektujem, že je to vec rodiny,“ povedal. Ruky preč dáva aj Pomejeho manželka Andrea, s ktorou sa v čase smrti rozvádzal. ,,Hrob má na starosti Jirkov otec, tak sme od toho všetci odstrihnutí alebo skôr sa do toho nezapájame. Povedal, že to vyrieši, tak snáď hej,“ povedala denníku.