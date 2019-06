Nadácia Orange ocenila 10 neziskových organizácií: Kde iní zlyhávajú, my pomáhame

Týrané deti, bezdomovci, nevidiaci… To sú témy, pred ktorými si ľudia často zakrývajú oči, no bez váhania sa im venujú neziskové organizácie po celom Slovensku. Nadácia Orange si uvedomuje dôležitosť a význam ich práce, a preto 30. mája na galavečere v Starej tržnici udelila 10 neziskovkám jedinečné ocenenie – Cenu Nadácie Orange.

Nadácia Orange už 20 rokov inšpiruje, oceňuje a verí v dobré konce. Tiež pomáha tým, ktorí sami pomáhajú. Spolu s neziskovými organizáciami majú rovnaký cieľ – formovať zodpovednú a ohľaduplnú spoločnosť na Slovensku. Práve preto Nadácia Orange už desať rokov vzdáva hold neziskovkám prostredníctvom jedinečného ocenenia Ceny Nadácie Orange. Tento ročník bol však trochu iný ako tie predošlé.

Jubilejný 10. ročník Ceny Nadácie Orange

Nadácia Orange výnimočne ocenila v bratislavskej Starej tržnici až desať neziskových organizácií, ktoré svojou činnosťou zlepšujú podmienky života na Slovensku v oblastiach vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja. „Jubilejný 10. ročník Ceny Nadácie Orange vzdáva poctu mimovládnym neziskovým organizáciám za ich odvahu, líderstvo, inovatívny prístup k riešeniam dôležitých otázok, dlhodobý spoločenský prínos a zviditeľňovanie náročných tém,“ vysvetlila poslanie akcie Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

Náročné rozhodovanie

Zmenil sa aj prístup nominácie organizácií. Do 10. ročníka Ceny Nadácie Orange bolo predložených 60 mimovládnych organizácií, ktoré navrhlo viac ako 70 doterajších víťazov zo všetkých ročníkov. Do druhého kola postúpilo 30 finalistov. Z nich potom hodnotiaca komisia vybrala finálnych 10 laureátov, no nebolo to jednoduché. „Každá nominovaná organizácia má za sebou silný príbeh a ľudí odhodlaných prinášať pozitívnu zmenu. Vybrať spomedzi všetkých výnimočných neziskových organizácií len 10, bolo skutočne náročné,“ vysvetlila predsedníčka hodnotiacej komisie Zora Bútorová.

Neziskovkám poďakoval aj prezident

Galavečer moderovali herečka a stand-up komička Lujza Garajová Schrameková a spisovateľ a publicista Michal Hvorecký. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Svojou prítomnosťou si tak uctil záslužnú činnosť aktívnych ľudí a ich významných projektov, ktoré dlhodobo zlepšujú podmienky života v našej krajine. Za ich ochotu, robiť Slovensko lepšou krajinou, sa všetkým neziskovkám zo srdca poďakoval.

10 ocenených laureátov

Na pódiu si cenu prebralo Centrum Slniečko za prevenciu, ochranu a pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom. Tiež Centrum pre výskum etnicity a kultúry za vytváranie spravodlivejšej spoločnosti a integráciu menšín a Liga za ľudské práva za posilňovanie postavenia cudzincov.

Významné ocenenie dostalo aj Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica za svoju prácu v oblasti ekoporadenstva. Rovnako sa z výhry potešila aj organizácia Truc sphérique, ktorú porota ocenila za viac ako 20-ročnú prácu v oblasti kultúry.

Cenu Nadácie Orange získalo aj Centrum komunitného organizovania za množstvo aktivít v oblasti vzdelávania, neziskovka Návrat za presadzovanie myšlienky zotrvávania detí z detských domovov v náhradných rodinách, tiež PDCS za poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, organizácia Proti prúdu za pomoc ľuďom bez domova a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR za ovplyvňovanie systémových nastavení v oblasti vzdelávania. „Každá nezisková organizácia okrem významného uznania získala aj finančnú odmenu v hodnote 5 000 eur a tiež umelecké artefakty od šperkárky Andrei Ďurianovej,“ doplnila Cocherová.

Príprava na ďalší ročník

Po úspešnom 10. jubilejnom ročníku je už v pláne ďalší. „Určite by sme chceli pokračovať v Cene Nadácie Orange, pretože pre mimovládne organizácie je to veľká príležitosť, kedy sú sami ocenení a dostanú sa do pozornosti verejnosti,“ uzavrela Cocherová.

