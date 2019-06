Futbalista Erik Sabo býva v útulnom byte: Z roka je tam však len pár dní

Slovenský futbalový reprezentant Erik Sabo (27), ktorý momentálne oblieka dres izraelského Beitaru Jeruzalem, býva s manželkou Eliškou (26) a so synom Sebastiánom (3) len pár dní v roku v Trnave.

Panelákový byt má krásny výhľad na rieku, ktorá preteká týmto mestom. Manželia však uvažujú nad rodinným domom, ktorý chcú postaviť v rodnej dedine futbalistu.

Rodinka vlastní štvorizbový byt v Trnave už tretí rok. „Hľadali sme narýchlo niečo na prechodné bývanie, lebo sme odchádzali do Grécka, kde manžel pôsobil. Býva sa nám tu veľmi dobre, aj keď z roka sme tu pár dní, keďže manžel hrá vonku,“ začína svoje rozprávanie manželka slovenského futbalového reprezentanta Erika Saba.

Chcú rodinný dom

Bývanie v Trnave si nevybrali náhodou. „Som Trnavčanka a manžel je zo Šúroviec, čo je dedinka vzdialená pár kilometrov odtiaľto. V byte nám niečo nechala pôvodná majiteľka, napríklad kuchyňu, ale ostatné som zariaďovala ja,“ opisuje Eliška. Byt pôsobí už na prvý pohľad čistým dojmom, pretože je ladený prevažne v bielej farbe. „Mám rada čisté línie, bielu a sivú, sem-tam čierny doplnok.“

„Ja som jej do zariaďovania veľmi nehovoril. Eliške nechávam úplnú voľnosť. Má svoj štýl, ktorý sa mi páči. Urobila to pekne a útulne, som veľmi spokojný,“ hodnotí Erik, ktorý vyrastal v rodinnom dome, a preto by sa do domu v rodnej dedine aj rád vrátil. „Nemáme teraz záhradu, v meste je menej prírody. V podstate bývam od 18 rokov v Trnave, keď som začal hrávať za Spartak. Už však hľadáme vhodný pozemok, kde by sme postavili dom. Neponáhľame sa, ešte rok budem hrať v Izraeli.“ Dom si chcú manželia postaviť aj preto, že obaja túžia mať tri deti.