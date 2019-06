Wanda Adamík Hrycová pripravuje nový seriál Slovania: Prečo sa celý nakrúca na Ukrajine?!

S pripravovaným seriálom Jojky Slovania sú spojené samé superlatívy. Hovorí sa o ňom ako o najdrahšom, najvýpravnejšom či najambicióznejšom slovenskom projekte za dlhé roky.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Takmer celý sa natáča na Ukrajine, kde sme sa skontaktovali s jeho producentkou Wandou Adamík Hrycovou (41).

Stále ste síce len na začiatku, ale určite už máte z nakrúcania veľmi plnohodnotný pocit. Ako vám to teda ide?

Prvé nakrúcacie dni nikdy nie sú ľahké, chvíľku trvá, kým si štáb nájde spoločný modus operandi, kým sa vzájomne zladia a vychytajú sa muchy. Niekoľkonásobne to platí pri koprodukčných spoluprácach, keď máte na pľaci každý deň 80 a viac ľudí z viacerých krajín, rozprávajúcich rozdielnymi jazykmi, pochádzajúcich z rôznych kultúrnych, ale i pracovných zázemí. Všetci sme filmári, ale aj tá filmová výroba má svoje regionálne špecifiká a chvíľku trvá, kým sa všetci zladíme na jednu nôtu.

S Ukrajincami a na Ukrajine ste už robili Čiaru. Ako funguje spolupráca tentoraz? Predsa len ste cudzinci na ich území...

Ťažko. (smiech) Denne niekoľkokrát prechádzam rôznymi fázami zúfalstva, ktoré však vzápätí striedajú chvíle nadšenia, keď sa pozriem na nakrútený materiál. Vtedy je všetko zlé zabudnuté, ale len na chvíľu, lebo na Ukrajine nič nie je isté... Nikdy si nemôžete byť istí, že veci dohodnuté naozaj platia, že veci potvrdené sa naozaj udejú. Denne stokrát musím improvizovať a hľadať alternatívne riešenia. Pri práci, ako je tá moja, musíte mať v tejto krajine vždy premyslený nielen plán B, ale aj C a pre istotu aj D. Nezriedka ideme práve podľa toho posledného.

Na Slovensku či niekde inde sa nebude točiť vôbec nič?

Na Ukrajine točíme z praktických dôvodov. Našli sme tu koproducenta, ktorý financuje významnú časť našich nákladov, na výrobu nám prispelo aj Ministerstvo kultúry Ukrajiny. Ďalším dôvodom sú lokácie, panenská divoká príroda, akú už u nás nenájdete a, samozrejme, nezanedbateľný dôvod je aj výška vstupných nákladov. Slovania sú historický seriál, celú jeho realitu sme museli vyrobiť. Postavili sme dve slovanské hradiská, vyrobili množstvo historických kostýmov, zbraní, hrá nám tu množstvo zvierat, koní... to všetko by stálo na Slovensku oveľa viac peňazí a výroba by teda bola nereálna. Pár dní budeme točiť aj v Maďarsku a v Česku, kvôli naozaj výnimočným lokáciám. Viac však neprezradím.