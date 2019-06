Vondroušová so životným úspechom: Češka postupuje do semifinále Roland Garros!

Pre Češku Markétu Vondroušovú ide o životný výsledok. V semifinále zmeria svoje sily s Britkou Kontovou, ktorá porazila favorizovanú Američanku Stephensovú.

Britská tenistka Johanna Kontová postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. V utorkovom štvrťfinále si bez ťažkostí poradila so sedmičkou podujatia Sloane Stephensovou z USA 6:1, 6:4.

Kontová nevstúpila do zápasu jednoznačne, v prvom geme sa natrápila, vlaňajšia finalistka mala na dosah brejk, ale napokon si Britka postrážila podanie. Potom sa už dostala do tempa a Stephensovej prakticky nič nedovolila. V druhom sete pokračovala v skvelom výkone. Ťažila najmä zo svojho servisu, prehrala na ňom jediný fiftín.

"Som naozaj hrdá, že môžem hrať na tomto mieste na takejto úrovni. Neviem, či to bol môj najlepší výkon, ale vzhľadom na podmienky a kvalitu súperky som rada, že sa mi podarilo zvíťaziť," citovala Kontovú BBC. Dvadsaťosemročná Kontová je prvá Britka od roku 1983, ktorá sa prebojovala medzi najlepšiu štvorku na parížskej antuke, predtým sa to podarilo Jo Durieovej.

Kontová o finále zabojuje s Češkou Markétou Vondroušovou, ktorá si poradila s Chorvátkou Petrou Martičovou 7:6 (1), 7:5. Martičová mala v prvom sete setbal za stavu 5:4, no premárnila ho. V tajbrejku sa zmohla na jediný bod, v druhom sete síce bojovala, ale Češka nepripustila obrat. Pre 19-ročnú Vondroušovú je postup do semifinále dvojhry najväčší úspech v doterajšej kariére: "Bol to fantastický zápas. Predtým som s ňou štyrikrát prehrala, ale Roland Garros je asi moje obľúbené a šťastné miesto."

ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Markéta Vondroušová (ČR) - Petra Martičová (31-Chor.) 7:6 (1), 7:5, Johanna Kontová (26-V. Brit.) - Sloane Stephensová (7-USA) 6:1, 6:4